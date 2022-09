Palmeiras x Juventude: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem importante compromisso neste sábado, às 21h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada. O adversário será o Juventude, lanterna do torneio nacional e que precisa urgentemente de uma recuperação para continuar na luta pela permanência na Série A.

O Palmeiras, por sua vez, concentra suas energias na recuperação mental dos atletas após a polêmica eliminação na semifinal da Copa Libertadores. A equipe palestrina tem 51 pontos, enquanto o conjunto de Caxias do Sul soma 16.

Leia também Palmeiras expulsa 200 cambistas do Avanti após auditoria em venda de ingressos no Allianz Parque

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Palmeiras e Juventude acontece neste sábado, às 21h, no Allianz Parque, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

JUVENTUDE: Pegorari; Vitor Mendes, Renato Chaves e Rafael Forster; Paulo Henrique, Jean Irmer, Jadson, Chico e Capixaba; Óscar Ruiz e Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

ARBITRAGEM

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistente 1: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate por 2 a 2, em casa, com o Athletico-PR que culminou com a eliminação na Copa Libertadores. No Alfredo Jaconi, o Juventude ficou em igualdade por 1 a 1 com o Avaí em seu último compromisso no Brasileirão.

Continua após a publicidade