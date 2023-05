Palmeiras enfrenta Red Bull Bragantino buscando manter série invicta e goleadora em 2023

Após goleadas contra o Goiás e o Grêmio, o Palmeiras volta a jogar neste sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, às 18h30. Com 13 pontos, o time de Abel Ferreira é o segundo colocado na classificação, atrás apenas do Botafogo, que tem 15, e terá que superar os desfalques para manter a série invicta e goleadora na temporada.

Sem saber o que é derrota há 10 partidas, o time paulista chega para a partida mostrando uma outra característica. No período sem perder, os comandados de Abel Ferreira marcaram 28 gols, sendo nove deles nas duas últimas partidas pelo Brasileirão. Destaque da última partida, com um gol e uma assistência, o lateral Mayke, que deve ser titular no duelo deste sábado, valorizou a postura do elenco contra o Grêmio e projetou o jogo contra o Red Bull Bragantino.

“Todos do elenco sabem que todo mundo trabalha, e com o Luan foi assim também. Nós não fazemos tantos gols, então, quando fazemos, todo mundo fica feliz por nós. Não só eu, mas o elenco todo ficou feliz. Jogar contra o Palmeiras dentro de casa é muito difícil, nossa torcida fica em cima nos ajudando muito. Graças a Deus, na última rodada conseguimos dar alegria a eles mais uma vez com a nossa partida, tenho certeza de que foi um dos nossos melhores jogos em casa. Conseguimos impor nosso jogo, fizemos o que o professor pediu. O jogo de sábado será difícil, como foi o do Grêmio. Vamos com o mesmo pensamento para dentro de campo, procurar fazer o nosso melhor, dar intensidade, para que no final dê tudo certo e consigamos o resultado positivo”, disse o jogador.

Cesar Grecco/Palmeiras Foto: Cesar Grecco/Palmeiras

Apesar do excelente momento, para a partida deste sábado, Abel Ferreira não poderá contar com seis jogadores. Marcos Rocha, Atuesta e Murilo se recuperam de problemas físicos, Giovani foi cedido para a seleção brasileira sub-20, que iniciou sua preparação para o Mundial da categoria, e Piquerez e Zé Rafael estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo.

Red Bull Bragantino quer voltar a vencer

Com seis pontos em cinco jogos, o Red Bull Bragantino busca se encontrar no Brasileirão. Com uma sequência de cinco jogos sem vitórias, sendo três empates seguidos, o time de Bragança Paulista precisa voltar a somar três pontos no campeonato nacional para afastar completamente a chance de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Para a partida, Pedro Caixinha vai ter que quebrar a cabeça para montar o time titular por conta dos desfalques. Sem poder contar com Nacho Laquintana, Léo Ortiz, Luan Cândido, Lucas Cunha e Raul, que estão machucados, Jadsim e Thiago Borbas, que vão cumprir suspensão, e Kevin Lomónaco, afastado do time após ser citado na Operação Penalidade Máxima, o treinador português deve apostar em velocidade no ataque para surpreender o Palmeiras no Allianz Parque.

PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO