Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Red Bull Bragantino jogam nesta quarta-feira, às 21h35 (horário de Brasília), em São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O duelo de “Série A” do Brasileirão coloca frente a frente duas equipes que buscam ficar entre as classificadas para as quartas de final do Paulistão.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO

Palmeiras x Red Bull Bragantino terá transmissão Record, na TV aberta, Premiere, na Tv fechada, e Paulistão Play, streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h35 (horário de Brasília) em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga, Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Red Bull Bragantino: Maycon Cleiton, Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Jadsom e Praxedes, Artur, Alerrandro e Sorriso. Técnico: Pedro Caixinha

ÚLTIMOS RESULTADOS

Melhor time do Paulistão até o momento, o Palmeiras vem de uma grande sequência invicta. Na última rodada, a equipe empatou o Corinthians no penúltimo clássico da primeira fase da competição. Já o Red Bull Bragantino viu sua série de vitórias na última rodada cair na última rodada ao ser superado pelo Água Santa.