Palmeiras x Santos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida tem transmissão do SporTV e do Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Do lado alviverde do clássico, o Palmeiras chega para o duelo em busca de defender a vantagem que tem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 54 pontos, os comandados de Abel Ferreira têm vantagem de 8 tentos sobre o Internacional, vice-líder. Além disso, querem defender a invencibilidade sobre o rival que dura quase três anos. A última vitória do Santos no clássico é datada de outubro de 2019.

Palmeiras a Santos duelam neste domingo, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Já no lado do Santos, o panorama é bem diferente. Após confirmar a saída do técnico Lisca, a equipe da Vila Belmiro chega para o duelo sob o comando do interino Orlando Ribeiro. Na tabela, o Santos ocupa a décima posição, com 34 pontos, e soma três partidas seguidas sem vencer.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Palmeiras e Santos acontece neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal (Sánchez); Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Orlando Ribeiro

ARBITRAGEM

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

Assistente 1: Bruno Boschillia (Fifa/PR)

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto Árbitro: João Victor Gobi (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última rodada do Brasileirão, o líder Palmeiras recebeu o lanterna Juventude no Allianz Parque e venceu o confronto por 2 a 1. Já o Santos foi derrotado pelo Ceará pelo mesmo placar, em duelo realizado na Arena Castelão.