Palmeiras x São Bento: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O Palmeiras, atual campeão do Campeonato Paulista, faz sua estreia no Estadual neste sábado, às 18h30, diante do São Bento de Sorocaba. A partida acontece no Allianz Parque.

Sem reforços até aqui para a temporada 2023, o time de Abel Ferreira terá de se provar novamente. O adversário não tem grandes pretensões no torneio e lutará pela permanência na Série A1.

O Palmeiras está no Grupo D, ao lado de Portuguesa, Santo André e São Bernardo. O São Bento, por sua vez, ocupa o Grupo C, junto com Corinthians, Ferroviária e Ituano.

Palmeiras e São Bento se enfrentam na rodada inaugural do Paulistão 2023. Foto: Arte/ Estadão

PALMEIRAS x SÃO BENTO

DATA E HORÁRIO: 14/01 (sábado), às 18h30

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR: Premiere e Paulistão Play.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO BENTO: Zé Carlos; Ivan, Bruno Aguiar, Victor Pereira e Marlon; Neto Paraíba, Lucas Lima e Murilo Rangel; Branquinho, Fernandinho e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos.

ARBITRAGEM