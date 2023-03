Palmeiras x São Bernardo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e São Bernardo jogam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida coloca frente a frente as duas melhores equipes do estadual na primeira fase.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X SÃO BERNARDO

Palmeiras x São Bernardo terá transmissão no canal do YouTube do Paulistão, do Premiere, na TV por assinatura, e do Paulistão Play, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília) no Allianz Parque.

Endrick busca encerrar seca de gols no mata-mata do Paulistão Foto: Nelson Almeida / AFP

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO BERNARDO: Alex Alves, Alex Reinaldo, Helder, Romérico e Arthur Henrique; Ruan, Matheus Régis e Rodrigo Souza; Felipe Marques, Henrique Lordelo e Chrystian Barletta. Técnico: Márcio Zanardi.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O duelo coloca frente a frente as duas melhores equipes de todo o Paulistão. Invicto na primeira fase, o Palmeiras vem de um empate sem gols contra o Guarani. Surpresa da competição, o São Bernardo chega para a partida após duas derrotas. Na Copa do Brasil, o time foi superado pelo Náutico e pela última rodada da primeira fase do estadual, o time do ABC paulista perdeu para o Água Santa.