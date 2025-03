Palmeiras x São Paulo no Paulistão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque nesta segunda-feira, às 21h35, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida marca a estreia do atacante Vitor Roque pelo time alviverde, que terá força máxima à disposição para o clássico. A equipe tricolor, por sua vez, passa por um momento de instabilidade e precisará superar para avançar se classificar. Quem vencer encara na final o Corinthians, que superou o Santos neste domingo, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Acompanhe em tempo real aqui.

Palmeiras x São Paulo: times fazem clássico nesta segunda pela semifinal do Paulistão. Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Depois de passar sufoco na fase de grupos, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira fez o que sabe fazer de melhor: cresceu em um momento decisivo. Depois de bater o Mirassol fora de casa, e contar com a sorte de a Ponte Preta não vencer para ficar com a vaga no mata-mata, o Palmeiras atropelou o São Bernardo nas quartas e chega com moral para o clássico. O clube busca o tetracampeonato inédito do Estadual. O São Paulo, por sua vez, vai para o jogo ainda precisando convencer o torcedor de que a temporada de 2025 pode ser promissora. Apesar da classificação antecipada, a equipe ficou cinco partidas consecutivas sem vencer. Tanto é que o técnico Luis Zubeldía decidiu trocar o esquema tático, passando a utilizar três zagueiros e liberando os laterais para atacar. A formação foi adotada pela primeira vez no ano justamente no empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz, quando o treinador argentino usou um time misto.

A classificação do São Paulo às semifinais chegou a ficar em risco. O time passou por momentos de sufoco contra o Novorizontino, mas venceu por 1 a 0, com gol de Calleri, e graças ao brilho de Oscar e Lucas Moura, protagonistas do lance que garantiu o resultado.

Questões extracampo — ou nem tão extracampo assim — permeiam o clássico desta segunda. Uma delas é o debate sobre o gramado sintético. Líder do movimento dos jogadores contra o campo artificial, Lucas Moura vai fazer a sua primeira partida no Allianz desde que o tema voltou à tona. O jogador nunca venceu, fez gols ou deu assistências atuando na casa do rival. Para piorar, faz parte do rol de atletas são-paulinos que já se machucaram no estádio palmeirense.

A outra questão é a data da partida. O São Paulo reclamou publicamente da Federação Paulista de Futebol (FPF) pelo fato de o jogo ter sido marcado na segunda-feira, alegando que uma partida de fase decisiva, e um duelo de prestígio, como o Choque-Rei, deveria ser disputada em um fim de semana.

Acontece que o Allianz Parque estava impossibilitado de receber o confronto no sábado, por causa do show da banda de rock americana The Offspring. Assim, a FPF marcou o duelo para esta segunda. Por ter melhor campanha do que o rival, o Palmeiras tem a vantagem de decidir a classificação, disputada em jogo único, em casa.

Em todas as competições foram disputados 321 jogos entre as duas equipes, com 107 vitórias do Palmeiras, 104 empates e 110 triunfos do São Paulo.

PALMEIRAS X SÃO PAULO: ONDE ASSISTIR AO JOGO DO PAULISTÃO

DATA : 10/03/2025.

: 10/03/2025. HORÁRIO : 21h35 (de Brasília).

: 21h35 (de Brasília). LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X SÃO PAULO AO VIVO

Record (TV aberta)

(TV aberta) CazéTV (YouTube)

(YouTube) Max (streaming)

(streaming) Nosso Futebol (streaming)

(streaming) Uol Play (streaming)

(streaming) Zapping (streaming)

ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Micael, Murilo e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Vitor Roque e Facundo Torres. Técnico: Abel Ferreira.

ESCALAÇÃO DO SÃO PAULO

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Oscar e Enzo DÍaz; Luciano, Lucas Moura e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

