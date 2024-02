Palmeiras x São Paulo: onde assistir à Supercopa, horário e escalação das equipes

Palmeiras e São Paulo decidem neste domingo, dia 4, a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão, quem ergue a primeira taça do futebol brasileiro na temporada. Os rivais paulistas se enfrentam na Supercopa Rei, competição refundada pela CBF em 2020 e que opõe o campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil.

PUBLICIDADE Dodecacampeão nacional, o Palmeiras é o atual campeão da Supercopa. Conquistou o torneio no ano passado ao ganhar de 4 a 3 do Flamengo no que foi um dos melhores jogos de 2023. Depois de encerrar o tabu e vencer a Copa do Brasil no ano anterior pela primeira vez em sua história, o São Paulo debuta na competição. Será a primeira decisão nacional entre os clubes na história. Para o técnico Abel Ferreira, é mais uma oportunidade de reforçar sua idolatria e conquistar o seu décimo título, o que o igualaria a Oswaldo Brandão como o treinador com mais taças na história do Palmeiras.=, mesmo embora Brandão tenha mais de uma passagem pelo clube. “Os números do Abel falam por si só. Um cara que admiro. Respeito muito o trabalho dele e da sua equipe técnica”, disse Thiago Carpini sobre o treinador português. Ambos se enfrentaram cinco vezes. Foram três vitórias para o comandante palmeirense e duas para o técnico são-paulino. “Hoje estamos em uma mesma prateleira e tem tudo pra ser um grande jogo, um duelo competitivo, um duelo justo”.

Situação oposta vive Thiago Carpini. Escolhido para substituir Dorival Junior, o jovem treinador de 39 anos chegou ao clube no início desta temporada e busca se estabelecer no comando tricolor. Quer mostrar à torcida que pode ser vitorioso no clube. Ele vai atrás do primeiro título de sua curta carreira.

Palmeiras e São Paulo decidem a Supercopa do Brasil Foto: Arte/Estadão

“Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade”, afirmou Abel, em tom elogioso a Carpini.

O Palmeiras é o atual campeão paulista, brasileiro e da Supercopa, mas tem o São Paulo como uma pedra no sapato em jogos decisivos, apesar de superar o rival na decisão do Estadual de 2022 e de enfiar 5 a 0 no adversário em jogo do Brasileirão de 2023. A equipe tricolor se vangloria de ter eliminado o time de Abel Ferreira nas últimas duas edições da Copa do Brasil.

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez pode levantar um troféu no clube pela nona vez. É quem mais conseguiu o feito, seguido pelo ídolo Ademir da Guia, que festejou sete taças. O paraguaio celebra os feitos. “Para mim, é um orgulho muito grande fazer parte deste elenco tão vitorioso. A gente vai tentar entrar ainda mais na história. Temos um grupo muito bom, unido e trabalhador. Vamos dar o nosso melhor para conquistar mais uma taça importante”, destacou.

Não deve haver novidade na escalação de ambos. É esperado que o Palmeiras jogue com a conhecida linha de três defensores, com o lateral Marcos Rocha ao lado dos zagueiros Gustavo Gómez e Murilo. Nessa formação, outro lateral, Mayke, vira ala ao atacar pela direita. O São Paulo deve repetir a escalação que derrotou o Corinthians em Itaquera.

Palmeiras e São Paulo travam duelos equilibrados nos últimos anos Foto: Cesar Greco/Palmeiras

PALMEIRAS X SÃO PAULO: TUDO SOBRE O CLÁSSICO DA SUPERCOPA

DATA : 04/02 (domingo).

: 04/02 (domingo). HORÁRIO : 16h (horário de Brasília).

: 16h (horário de Brasília). LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X SÃO PAULO AO VIVO

Globo.

SporTV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE PALMEIRAS E SÃO PAULO