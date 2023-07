Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e São Paulo decidem nesta quinta-feira, 13, a vaga na semifinal da Copa do Brasil, no Allianz Parque, às 20h. Depois de perder no primeiro jogo, o time de Abel Ferreira entra em campo precisando da vitória em casa e contará com o apoio de sua torcida. Por outro lado, a equipe do Morumbi busca eliminar o rival estadual como em 2022. O jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime, no streaming.

Mesmo com o São Paulo sendo a maior pedra no sapato de Abel Ferreira - são seis vitórias em 18 jogos no confronto, com outros seis empates e seis derrotas -, o Palmeiras confia no desempenho em mata-matas no ano, no qual está invicto. Além de conquistar a Supercopa contra o Flamengo, passou por São Bernardo (quartas), Ituano (semifinal) e Água Santa (final) do Paulistão, além de Tombense e Fortaleza na Copa do Brasil (terceira fase e oitavas de final, respectivamente).

Dorival Júnior adotou mistério sobre qual São Paulo mandará a campo nesta quinta-feira, mas terá Luciano e Calleri, recuperados de lesão, no ataque. O treinador se ampara no bom desempenho do time para crer em vaga. Contra o palmeiras, em mata-matas da Copa do Brasil, a equipe tricolor levou a melhor em 2000 e 2022 e espera repetir a dose.

Palmeiras x São Paulo - Copa do Brasil 2023 Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Allianz Parque

: Allianz Parque DATA : 13/07/2023 (quinta-feira).

: 13/07/2023 (quinta-feira). HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick (Luiz Guilherme). Técnico: Abel Ferreira.

- Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick (Luiz Guilherme). Técnico: Abel Ferreira. SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Caio Paulista; Gabriel Neves, Pablo Maia (Jhegson Méndez ou Alisson)), Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.



