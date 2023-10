Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar três meses após duelo nas quartas de final da Copa do Brasil. A classificação da equipe de Dorival Júnior na ocasião evidenciou o retrospecto recente no clássico Choque-Rei: desde que Abel Ferreira chegou ao País – antes mesmo de ser elevado à condição de cidadão honorário –, o time tricolor é quem mais atrapalhou o português. Nesta quarta-feira, 25, a partir das 20h (horário de Brasília), o São Paulo quer provar mais uma vez que é o algoz do treinador – e do Palmeiras

Desde que chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020 – completará três anos de casa na próxima segunda-feira, 30 –, nenhum outro time impôs mais reveses a Abel Ferreira do que o São Paulo. Dos 19 duelos, somando todas as competições em que se encontraram (Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil), a equipe, hoje comandada por Dorival Júnior, saiu vitoriosa em sete. Somando os clássicos com os demais rivais (Santos e Corinthians), Abel só perdeu outros dois.

Neste ano, foram quatro encontros, com duas vitórias são-paulinas – ambas válidas pelas quartas de final da Copa do Brasil –, um empate no Paulistão e uma vitória palmeirense, pelo Brasileirão. Com o caminho da vitória claro, Dorival Júnior deve mandar a campo um time com força máxima, a fim de encerrar um jejum incômodo: a falta de vitórias no Brasileirão.

Palmeiras x São Paulo Foto: Arte Estadão

PALMEIRAS X SÃO PAULO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

DATA: 25/10 (quarta-feira)

HORÁRIO: 20H.

LOCAL: Allianz Parque.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X SÃO PAULO AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÕES DE PALMEIRAS X SÃO PAULO

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Luan) e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Kevin (Artur), Endrick e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

- Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Luan) e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Kevin (Artur), Endrick e Rony. : Abel Ferreira. SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves, Alisson, Michel Araújo e James Rodríguez; Lucas Moura e David. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PALMEIRAS X SÃO PAULO