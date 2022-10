Palmeiras x São Paulo: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Palmeiras e São Paulo entram em campo neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O clássico será transmitido pela Globo (TV Aberta) e pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Líder isolado do Brasileirão, o Palmeiras entre em campo buscando mais um triunfo no torneio visando não apenas se aproximar do 11º caneco. A equipe pode encerrar 2022 com 100% de aproveitamento nos clássicos disputados no Brasileirão, caso bata o rival. No primeiro turno, no Morumbi, o Palmeiras venceu por 2 a 1.

Do outro lado, em momento conturbado após a perda do título da Sul-Americana, o São Paulo quer bater o rival para revigorar o ânimo de seu torcedor e aumentar a pontuação no Brasileirão em busca de uma vaga no G-8, que se tornou a meta de Rogério Ceni após os fracassos recentes.

Equipes se enfrentam em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Onde assistir?

Horário e local

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Escalação provável

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Merentiel (Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO: Felipe Alves, Igor Vinicius, Miranda, Ferraresi e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Últimos resultados

Em seu último compromisso pelo Brasileirão, fora de casa, o Palmeiras apenas empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO. O São Paulo, por sua vez, foi derrotado no Morumbi pelo Botafogo, que venceu por 1 a 0.