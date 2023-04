Palmeiras x Tombense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Tombense medem forças na terceira fase da Copa do Brasil de 2023 nesta quarta-feira, 12, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Embalados pelas campanhas nos campeonatos estaduais, as equipes agora buscam o pentacampeonato do torneio nacional, por parte dos paulistas, ou o título inédito, no caso dos mineiros, que também já garantiram vaga na edição de 2024.

Os comandados de Abel Ferreira, que não estará em campo por cumprir suspensão por um vermelho na Supercopa do Brasil, terão dois desfalques importantes: Raphael Veiga e Rony, que foram, inclusive, convocados recentemente para a seleção brasileira. A Tombense, por sua vez, conta com nomes experientes, como Roger Carvalho, que já jogou no Palmeiras e conhece o clube, e se inspira no Água Santa, que deu trabalho para o forte elenco alviverde na final do Paulista ganhando o jogo de ida, para tentar a ‘zebra’.

PALMEIRAS x TOMBENSE

Data: 12/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 20h00.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Torneio: Copa do Brasil - Terceira fase.

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video (Streaming)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Luan), Murilo e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Menino; Dudu, López (Breno Lopes) e Endrick. Técnico : João Martins (auxiliar).

- Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Luan), Murilo e Vanderlan; Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Menino; Dudu, López (Breno Lopes) e Endrick. : João Martins (auxiliar). TOMBENSE - Felipe Garcia; Kevin, Wesley, Roger Carvalho e Emerson (Egídio); Elton, Bruno Silva e Matheus Frizzo; Jaderson, Daniel Amorim e Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

QUEM APITA?

Bruno Arleu de Araújo (RJ)

