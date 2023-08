Palmeiras x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Desgastado devido a um problema na aeronave de Leila Pereira que prejudicou a logística do clube na Colômbia, o Palmeiras encara o Vasco neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão. Abel Ferreira deve descansar seus principais jogadores em razão do desgaste na viagem de volta ao Brasil após golear o Deportivo Pereira pelas quartas de final da Libertadores.

Mesmo provavelmente sem parte de seus titulares, o clube paulista, obviamente, não menospreza a partida porque, depois das vitórias sobre Cruzeiro e Cuiabá que lhe levaram aos 37 pontos, conseguiu reduzir, ainda que pouco, a distância em relação ao líder Botafogo e continua acreditando no título nacional.

O Vasco joga com a confiança de quem não perde a três jogos e vislumbra ser possível deixar a zona de rebaixamento. Então afundado na lanterna, o time carioca reagiu com duas vitórias em casa sobre Grêmio e Atlético Mineiro e tem 16 pontos, a cinco do Bahia, primeiro time fora do grupo do descenso.

Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque Foto: Arte/Estadão

PALMEIRAS X VASCO

DATA : 27/08/2023.

: 27/08/2023. HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. ESTÁDIO : Allianz Parque.

: Allianz Parque. LOCAL: São Paulo (SP).

Vasco e Palmeiras medem forças neste domingo no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Breno Lopes, Artur e Endrick. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Breno Lopes, Artur e Endrick. : Abel Ferreira. VASCO: Léo Jardim; Robson, Medel, Zé Vitor (Maicon) e Piton; Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Serginho e Gabriel Pec; Vegetti. Técnico: Ramon Diaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS