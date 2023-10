Palmeirense arranca orelha de gozador no interior do Paraná

CURITIBA - O rebaixamento do Palmeiras para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro foi o pivô de uma agressão dupla contra Fabrício Garcia de Lemos, 31 anos, no Jardim Independência, em Sarandi (PR), na Região Metropolitana de Maringá (405 quilômetros de Curitiba). Ricardo Luiz da Silva agrediu Fabrício depois de ouvir dele algumas piadas sobre o rebaixamento da equipe paulista. Além da briga corporal, Ricardo, que é pedreiro e estava com uma machita na mão (aparelho com serras circulares) arrancou um pedaço da orelha da vítima e o agrediu com a serra por várias vezes. A mulher do agressor, Edlen, também participou da briga e o casal foi levado para a delegacia local logo em seguida. Os dois devem responder pelo crime de lesão corporal. Já Fabrício, foi levado para o Hospital Metropolitano. Segundo a Polícia Militar, a confusão começou dentro de um bar, onde ambos bebiam. "Fomos avisados de que estava ocorrendo um problema e logo fomos para o local, onde tomamos as providências", disse o policial Conceição. Ao chegar na delegacia, coberto de sangue, o casal admitiu as agressões e somente a mulher, que pediu para rezar antes de entrar no prédio, parecia mostrar arrependimento. "Deixe eu orar, deixe eu orar!", gritava. Ricardo preferiu colocar a culpa no Palmeiras e disse que não aceitava brincadeira de ninguém. "Já estou bravo com o Palmeiras que foi para a segunda divisão, tô invocado, o Palmeiras caiu"disse ao programa Maringá Urgente. Depois, alegou que estava sendo agredido. "O cara vinha para bater em mim, aí ele veio bater, só que perdeu o jogo. No mano a mano ele não aguenta comigo", afirmou.