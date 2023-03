Palmeirense Rony faz gol de bicicleta em treino da seleção brasileira; veja vídeo

Rony tem aproveitado os dias na seleção brasileira. Convocado pela primeira vez para defender o Brasil, o atacante do Palmeiras fez no treinamento desta quinta-feira, 23, no Marrocos, o que sabe fazer com propriedade: um gol de bicicleta.

O atacante marcou de bicicleta durante treino de bola parada, no final da atividade comandada pelo técnico Ramon Menezes, aproveitando rebote do goleiro. Veja o vídeo:

Pintou notificação no seu telefone! É gol do Rony (DE BICICLETA)



🎥: Leandro Lopes e Lesley Ribeiro/CBF TV pic.twitter.com/5CToFVqo0q — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2023

Marcar de bicicleta tornou-se comum para Rony. Ele foi às redes dessa maneira já em duas ocasiões com a camisa do Palmeiras no ano passado, diante de Cerro Porteño, em duelo da Libertadores, e Fluminense, pelo Brasileirão. Ele testado como titular no trabalho desta quinta e pode começar o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos.

Há três anos em alto nível no Palmeiras, Rony já era cobrado na seleção brasileira faz algum tempo. Ele é um dos três palmeirenses chamados pelo interino Ramon Menezes. Os outros são o goleiro Weverton, figura constante na equipe nacional e presente no elenco que disputou a Copa do Mundo do Catar, e o meio-campista Raphael Veiga.

“Todos que trabalharam comigo ou que jogaram comigo conhecem um pouco da minha história, um pouco da minha vida. Eles sabem o que eu passei para estar aqui hoje, para estar realizando esse sonho”, enfatizou Rony. “Quando eu comecei a jogar como profissional, eu sempre tive como objetivo ajudar meus familiares e chegar a um grande nível, que era vestir a camisa da seleção”, lembrou.

O Brasil enfrenta o Marrocos no sábado, às 19h (de Brasília), em Tânger. A CBF quis que a seleção jogasse apenas um amistoso nesta Data Fifa, a primeira depois do Mundial do Catar, contra um rival de bom nível que foi a sensação da última Copa.