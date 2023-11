Palmerias x Athletico-PR: onde assistir horário e escalações das equipes

O Palmeiras pode finalmente encostar na pontuação do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro e distante três pontos. Para isso, precisa vencer o Athletico-PR, neste sábado, às 21h30, em jogo válido pela 32ª rodada, na Arena Barueri.

Para de fato encostar no líder, o Palmeiras também torce para um tropeço do Botafogo, que enfrenta o Vasco. O Botafogo ainda tem um jogo a menos devido ao adiamento do confronto com o Fortaleza, no Castelão, reagendado para 23 de novembro. A sequência de quatro vitórias seguidas, incluindo a virada épica do meio da semana, é combustível para os palmeirenses. Entretanto, Abel Ferreira terá pelo menos três desfalques, que, amarelados no Engenhão, estão suspensos. São os zagueiros Murilo e Gustavo Gómez e o atacante Rony.

Do outro lado, o Athletico-PR quer voltar a vencer, o que não acontece desde a 29ª rodada, quando recebeu o América-MG. O clube é o sétimo na tabela de classificação e briga para ingressar no G-6. O meia Cuello levou amarelo na última rodada e está fora da partida. Ele tem atuado como ala direito no time treinado por Wesley Carvalho. As opções na posição imediatas são Bruno Peres e Léo Ataíde. Os dois, porém, não têm sequência. Peres vem de cinco jogos fora, enquanto Ataíde, de 20 anos, jogou com o profissional apenas em fevereiro deste ano. Por causa disso, a mudança deve ser mais engenhosa. Carvalho deve escalar Kaíque Rocha na linha defensiva, adiantando Esquivel para ala esquerda e invertendo o lado do uruguaio Canobbio, para a direita. Durante a “maratona paulista”, o Athletico empatou com o São Paulo e perdeu para o Corinthians.

PALMEIRAS x ATHLETICO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 04/11 (sábado).

: 04/11 (sábado). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Arena Barueri, em Barueri (SP)

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS x ATHLETICO-PR AO VIVO

SporTV (TV fechada)

Premiere (streaming e pay-per-view)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO PALMEIRAS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves E Luan; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, e Raphael Veiga; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO ATHLETICO-PR

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Canobbio, Erick, Fernandinho e Esquivel; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

QUEM APITA PALMEIRAS X ATHLETICO-PR

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) VAR: Flavio Gomes Barroca (RN)

