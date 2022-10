Paquetá tranquiliza torcedores após lesão na clavícula e jogará a Copa: ‘Volto em duas semanas’

Cinco dias após o torcedor levar um susto com lesão do atacante Richarlison, no Tottenham, um novo baque deixou os brasileiros apreensivos para a Copa do Mundo. O meia Lucas Paquetá deixou o campo em partida do West Ham com lesão na clavícula e muitos na Inglaterra davam como certa sua ausência no Mundial. Após exames, o titular de Tite garantiu que foi apenas um susto e voltará em duas semanas.

“Eu sofri uma lesão na clavícula direita, mas é uma lesão no ligamento. Estou bem, foi só um susto. Nas próximas duas semanas estarei de volta”, garantiu o armador da seleção brasileira, em suas redes sociais, tranquilizando a torcida como fez Richarlison um dia após deixar o gramado chorando.

A lesão de Paquetá aconteceu já na reta final do empate por 1 a 1 na casa do Southampton. Aos 42 minutos do segundo tempo, Paquetá deixou o gramado do ST. Marys Stadium caminhando, mas com a mão no ombro e cara de muita dor.

Paquetá teve lesão no ligamento da clavícula em partida contra o Southampton. Foto: Peter Nicholls/Reuters

Nos vestiários, o técnico David Moyes deixou todo mundo apreensivo ao definir a lesão como preocupante. “Ele tem uma lesão bastante grave. Não sei quanto tempo vai ficar. Ele é um jogador muito importante para nós, estava entrando em forma e nos dando uma dinâmica diferente. Perdê-lo é uma grande decepção”, disse.

Exames mais detalhados, porém, garantiram que o Brasil não perderá seu segundo jogador para o Mundial do Catar. O lateral-esquerdo Guilherme Arana está fora por ter rompido os ligamentos do joelho esquerdo. Richarlison, Neymar e Paquetá, todos titulares de Tite, já deram sustos com lesões ou pancadas sofridas recentemente. O técnico não esconde que perder peças a 30 dias da competição é seu grande temor.