Paraguai não libera e Balbuena e Romero desfalcam o Corinthians

O Corinthians tentou a liberação de Balbuena e Romero, mas não teve sucesso. Assim, ambos desfalcam a equipe no segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista e também em eventual semifinal, caso o time avance diante do Bragantino. O técnico da seleção paraguaia, Gustavo Morínigo, recusou o pedido do clube.

Segundo o treinador paraguaio, um dirigente do Corinthians fez o pedido para adiar em um dia a apresentação dos jogadores. "Falei com o representante do time brasileiro ontem (quinta-feira) e ele me disse que não pediria que os jogadores fossem desconvocados, mas que eles se juntassem aos colegas da seleção um dia depois do que foi combinado", explicou Morínigo, em entrevista para a rádio Cardinal Deportivo.

Balbuena e Romero desfalcam o Corinthians Foto: Daniel Augusto Jr/ Ag. Corinthians

Entretanto, o apelo foi em vão e o técnico informou que não mudaria a programação do time para os dois corintianos. "É difícil, pois queremos os 23 jogadores treinando juntos. Além disso, temos o direito de ter os dois", avisou o treinador. O Paraguai enfrenta os Estados Unidos dia 27 de março. Balbuena e Romero terão de se apresentar dia 22, data em que o Corinthians enfrenta o Bragantino, na Arena Corinthians. A diretoria corintiana havia pedido para eles viajarem apenas no dia 23, mas não deu certo.

Por causa da viagem, os dois também não terão condições de jogar na semifinal do Estadual, caso o Corinthians avance. Os jogos deverão acontecer nos dias 25 e 28. Além deles, outro desfalque certo é o lateral-direito Fagner, convocado pela seleção brasileira para os jogos contra a Rússia e Alemanha. Vale lembrar que o Paraguai não está na Copa do Mundo.