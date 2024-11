Paraguai x Argentina pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Argentina lidera as Eliminatórias de forma isolada, com 22 pontos. Para o jogo desta quinta-feira, o técnico Lionel Scaloni não poderá contar com Germán Pezzella, que está lesionado. No entanto, o goleiro Dibu Martínez volta à meta após cumprir suspensão.

O Paraguai, por sua vez, ocupa o sexto lugar na tabela, com 13 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026. A equipe paraguaia soma quatro jogos de invencibilidade nas Eliminatórias.