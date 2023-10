Paraguai x Bolívia: onde assistir, horário e escalações das equipes

Paraguai e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira, dia 17, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções não começaram bem a disputa e ainda buscam a sua primeira vitória na corrida por uma vaga no próximo Mundial.

A seleção paraguaia, que conta com jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como Gustavo Gómez (Palmeiras) e Villasanti (Grêmio), está na oitava posição, com apenas um ponto, vem de duas derrotas consecutivas, para Venezuela e Argentina, e ainda não marcou nenhum gol nestas Eliminatórias.

Os bolivianos, por sua vez, ainda não pontuaram e amargam três derrotas em três partidas. Depois da goleada por 5 a 1 sofrida para o Brasil na estreia, a Bolívia tomou 3 a 0 da Argentina, e 2 a 1 do Equador.

Paraguai e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira pelas Eliminatórias da Copa. Foto: Arte/Estadão

PARAGUAI x BOLÍVIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 17/10 (terça-feira).

HORÁRIO: 19h30

LOCAL: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).

ONDE ASSISTIR PARAGUAI X BOLÍVIA AO VIVO

Continua após a publicidade

SporTV 2 (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE PARAGUAI x BOLÍVIA

PARAGUAI: Coronel, Balbuena, Gustavo Gómez e Junior Alonso; Iván Ramírez, Campuzano, Richard Sánchez e Espinoza; Almirón, Ramon Sosa e Bareiro (Sanabria). Técnico : Daniel Garnero.

Coronel, Balbuena, Gustavo Gómez e Junior Alonso; Iván Ramírez, Campuzano, Richard Sánchez e Espinoza; Almirón, Ramon Sosa e Bareiro (Sanabria). : Daniel Garnero. BOLÍVIA: Viscarra, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Marcelo Suárez (Roberto Fernández), Diego Medina, Gabriel Villamil, Diego Bejarano, Boris Cespedes, Marcelo Suárez, Arrascaita e Marcelo Moreno. Técnico: Gustavo Costas.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PARAGUAI x BOLÍVIA