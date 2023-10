Paraguaio nega que tenha tentado cuspir em Messi: ‘Parece pela imagem, mas ele estava longe’

O atacante paraguaio Tony Sanabria negou que tenha tentado cuspir em Lionel Messi durante a derrota por 1 a 0 sofrida pelo Paraguai frente à atual campeã mundial Argentina, em jogo da terceira rodada das Eliminatórias. Imagens da transmissão televisiva mostram Sanabria cuspindo durante uma discussão com Messi, logo após o argentino dizer algumas palavras e virar de costas, mas não é possível ver se a cusparada atinge o camisa 10. De acordo com o paraguaio, o ângulo captado pelas câmeras faz parecer que os dois estavam mais próximos do que, de fato, estavam no momento.

“Foram coisas de partia, nada mais. Eu estava assistindo agora, eu vi a imagem e parece que cuspi nele, mas não, de jeito nenhum. Ele está longe, mas pela imagem, que se vê da parte de trás, parece que eu cuspi, mas não tem nada a ver”, disse Sanabria em contato com jornalistas na zona mista do Monumental de Núñez, onde a partida, válida pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, foi disputada.

Como estava de costas, Messi não viu o ato do adversário, mas assistiu ao momento mais tarde no vestiário e entendeu que a cusparada foi em sua direção. “Não vi, só me falaram no vestiário que alguém tinha cuspido. Não sei quem é esse rapaz. Não vi, só mostraram depois, mas não quero dar importância. Caso contrário, ele vai sair falando por todos os lados e vai ficar conhecido”, afirmou o astro argentino.

Paraguaio se defende e diz que não quis cuspir em Messi. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Embora tenha dito que não conhece Sanabria, Messi tem até uma foto com ele. O paraguaio de 27 anos, hoje jogador da Torino, fez parte das categorias de base do Barcelona, mas nunca teve chances no time principal. Durante o período em que vestiu a camisa barcelonista, ele cruzou com o argentino nas instalações do clube catalão e registrou o momento em foto.

A Argentina é a líder das Eliminatórias Sul-Americanas, com nove pontos e 100% de aproveitamento, e vai enfrentar o Peru na terça-feira, às 23 horas de Brasília. O Paraguai, oitavo colocado, com apenas um ponto, desafia a Bolívia no mesmo dia, às 19h30.