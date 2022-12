Parecidos? Torcedores zoam tatuagem de Richarlison com Neymar e Ronaldo; veja memes

Richarlison foi um dos destaques da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Seja com seus gols ou com sua personalidade, o atacante do Tottenham conquistou a torcida brasileira e ganhou uma série de memes ao longo do torneio.

Leia também França supera defesa do Marrocos, marca duas vezes e faz final da Copa do Mundo com a Argentina

Após a eliminação do Brasil, no entanto, o camisa 9 chamou a atenção da internet por um motivo curioso: uma nova tatuagem nas costas do próprio rosto acompanhando pelas faces de Neymar e Ronaldo Fenômeno e um autógrafo de Pelé.

Richarlison iniciou tatuagem que conta com os rostos de Neymar e Ronaldo Fenômeno.

A escolha dos desenhos foi bastante questionada nas redes sociais, assim como a fidedignidade do desenho as figuras representadas. Não demorou muito para que o assunto tomasse as redes sociais e virasse meme na mão de brasileiros. O Estadão separou as melhores zueiras com as tatuagens de Richarlison:

Para alguns, a culpa das tatuagens “questionáveis” do atacante foi o trauma da eliminação da Copa.

essa tatuagem do richarlison é fruto do que acontece quando se tira o hexa de um homem pic.twitter.com/mdjLPwSnx4 — ؘؘnaluzoca. (@folksromania) December 13, 2022

Houveram aqueles que apontaram as diferenças entre o decalque e o resultado final:

expectativa /// realidade



uma palavra para definir a tatuagem do richarlison pic.twitter.com/P7hRAEq8u4 — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) December 14, 2022

E também quem tentasse entender quais eram as misturas que geraram as ilustrações.

Um misto de Edson Celulari com Mike Tyson pic.twitter.com/OHR22VVOc3 — รσυƞ∂ & ۷⍳ک⍳σƞ (@sound3vision) December 13, 2022

E outros que acreditam que o atacante confundiu as pessoas na hora de se tatuar.

Porra, o Richarlison tatuou o Eduardo Costa https://t.co/1U2KwZaVvM — Marcos Barros 1️⃣3️⃣ (@marcosbarros_97) December 13, 2022

Os internautas passaram a se questionar o quão parecidos eram os desenhos com as figuras que eles buscavam representar.

Continua após a publicidade

o menino neymar ficou igualzinho na tatuagem do richarlison pic.twitter.com/zSe9igCUbJ — vênus do tietê (@elsamugrillo) December 13, 2022

E algumas anedotas pessoais também foram compartilhadas em homenagem aos desenhos nas costas do Pombo.

Essa tatuagem do Richarlison me lembrou de um amigo que tatuou a mãe e a gente achou que era o Carlito Tevez. — Leonor Macedo (@subversiva) December 14, 2022

A NBB entrou na onda e propôs uma versão do basquete da tatuagem de Richarlison.

Mas não pense que a dança e a música da seleção brasileira não influenciou as tatuagens. Como é possível ver nesse vídeo, os desenhos nas costas de Richarlison também sabem se divertir.