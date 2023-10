Paris Saint-Germain x Milan: onde assistir, horário e escalação das equipes

Daniel Alves larga aliados, como ex-mulher e advogado, e ‘espera’ condenação de 6 anos por estupro

Jogador está preso em Barcelona, tem Joana Sanz, com quem é casado, separou, mas voltou, tomando conta de seus negócios e bens e se recusa a ver os filhos do primeiro casamento, possivelmente com vergonha, pelo vidro e telefone na cadeia