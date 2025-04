Mortes e confusão no Chile cancelam Colo-Colo x Fortaleza na Libertadores

Invasão e corre-corre: veja imagens da confusão em Colo-Colo x Fortaleza na Libertadores 1:20 Dois torcedores chilenos morreram após confronto com a polícia na entrada do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, válida pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, foi interrompida aos 24 minutos da etapa final, com o duelo empatado em 0 a 0, e depois cancelada por falta de segurança após uma grande confusão fora e dentro do estádio com duas mortes registradas. O jogo não continuará em outra ocasião e a Unidade Disciplinar da Conmebol tomará uma decisão sobre os pontos do duelo.

Pouco antes de a bola rolar, segundo informações da imprensa chilena, cerca de 100 torcedores tentaram acessar o estádio sem ingressos. A polícia interveio para conter a multidão e, durante a operação, uma debandada fez com que uma cerca caísse, esmagando duas pessoas, de acordo com as autoridades. O Ministério Público chileno investiga se uma viatura policial este diretamente envolvida nas mortes.

Mortes fora do estádio em Santiago e confusão em campo obrigaram a Conmebol a cancelar a partida Foto: Javier Torres/AFP

PUBLICIDADE A confusão aumentou assim que torcedores do Colo-Colo invadiram o gramado, o que fez todo o time do Fortaleza correr para o vestiário, bem como a arbitragem comandada pelo uruguaio Gustavo Tejera. A partida, então, foi suspensa aos 24 minutos do segundo tempo. Cerca de mil brasileiros deixaram o estádio sem proteção da policia, porém, de forma tranquila, porque o conflito criado envolveu a torcida local contra os policiais. O Fortaleza disse estar prestando apoio e oferecendo suporte aos seus torcedores presentes no estádio. “Após a confusão iniciada por torcedores do Colo-Colo, o Clube tem ajudado a tranquilizar e garantir a segurança de nossos torcedores que seguem nas arquibancadas até uma saída 100% segura”, afirmou o time cearense. O atacante Deyverson exibiu objetos arremessados pelos torcedores no começo do segundo tempo. Houve depredação do acrílico que separa a arquibancada do campo.

Publicidade

Em nota, a Conmebol afirmou lamentar profundamente a morte dos dois torcedores. “Expressamos nossas mais profundas condolências às famílias e entes queridos. Nós acompanhamos você neste momento difícil”. O cancelamento da partida foi comunicado já depois da meia-noite (horário de Brasília), uma vez que não havia clima para terminar o jogo, como disse o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz. “Não tem ambiente esportivo, não tem segurança”, falou o dirigente.

Leia também Caos em Colo Colo x Fortaleza será analisado na Conmebol e pode acabar com derrota dos chilenos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou a morte dos torcedores chilenos e informou que enviou ao Diretor de Competições da Conmebol, Fred Nantes, um documento pedindo a vitória ao Fortaleza pelo placar de 3 a 0, em razão da responsabilidade do clube mandante, de acordo com o previsto no artigo 6, item 3, “g” e 24, item 2 do Código Disciplinar da Conmebol.

“Na manhã desta sexta, às 9h15, a CBF ratificou a decisão e enviou a denúncia (em anexo) aos Órgãos Judiciais da Conmebol fundamentando o pedido para o clube cearense ser declarado vencedor da partida”, escreveu a entidade.

Autoridades locais investigam ações da polícia

Segundo o promotor Francisco Morales, uma investigação está em andamento para determinar se um carro de polícia esteve envolvido na morte. Ele afirmou que o Ministério Público trabalha com a possibilidade de atropelamento seguido de fuga. As autoridades não relataram mais feridos ou prisões até o momento.

Publicidade

“O Ministério Público está investigando as causas da morte de duas pessoas. O que se sabe é que uma das grades esmagou esses dois jovens”, disse o promotor em entrevista coletiva, sem fornecer detalhes sobre as identidades das vítimas.

A imprensa chilena informou que a segunda vítima era um garoto de 13 anos, embora as autoridades não tenham confirmado oficialmente sua identidade.

Bárbara Pérez, irmã de uma das vítimas, uma jovem de 18 anos, relatou que uma viatura policial causou a morte ao passar por cima da cerca que já havia caído sobre sua parente, nos arredores do estádio.

Torcedores do Colo-Colo quebraram vidro que separa arquibancadas do gramado do estádio Foto: Javier Torres/AFP

“Ele a atropelou e a esmagou completamente. Ela chegou (ao hospital) sem sinais vitais. Veio com um ingresso na mão e seu documento de identidade”, contou Pérez a repórteres do lado de fora do hospital onde sua irmã morreu.

Publicidade

O general da polícia local, Alex Bahamondes, informou que um policial foi indiciado e que seu depoimento sobre o caso “está sendo coletado”.

Comissão Disciplinar da Conmebol vai analisar possíveis punições

O caso será julgado pela Comissão Disciplinar da Conmebol. Na condição de mandante, o Colo Colo pode perder o jogo e ser determinado o placar de 3 a 0 a favor do Fortaleza, conforme prevê o regulamento.

“Tendo em vista que foram seguidos todos os procedimentos estabelecidos no Manual do Clube, o caso será remetido aos órgãos judiciais da Conmebol para futuras determinações. Todas as informações referentes a eventos dentro e fora do estádio serão enviadas ao Comitê Disciplinar”, diz nota da entidade.

O julgamento vai analisar todos documentos e provas apresentados pelos responsáveis da organização, inclusive, pelo trio de arbitragem. Além da análise de provas, como as imagens do confronto entre policiais e torcedores e da invasão ao gramado. /Com informações da AFP.