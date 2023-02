Pato no Corinthians? Redes agitadas: relembre breve passagem do atacante pelo clube paulista

Livre no mercado após o término de seu contrato com o Orlando City, Alexandre Pato tem seu nome veiculado por torcedores de clubes brasileiros. Entre eles, o Corinthians, clube que teve breve passagem em 2013 e saiu pela “porta dos fundos”. Nesta quinta-feira, o nome do atacante ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter brasileiro, com torcedores querendo o seu retorno ao futebol brasileiro.

Atualmente, o elenco corintiano conta com poucas opções no ataque. Além de Róger Guedes e Yuri Alberto, titulares da posição, o banco de reservas carece de opções para Fernando Lázaro. Ángel Romero retornou à equipe nesta temporada, após cinco anos, mas ainda está fora do ritmo ideal; Júnior Moraes, centroavante, não conseguiu conquistar posição e é questionado pela torcida.

Alexandre Pato teve breve passagem pelo Corinthians em 2013. Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O atacante estaria disposto a retornar ao Corinthians. Aos 33 anos, Pato teve sua última passagem pelo futebol brasileiro em 2020, quando defendeu o São Paulo. Permaneceu dois anos no Orlando City, clube que o liberou em janeiro deste ano ao final do contrato. Teve uma passagem ‘morna’. Ele é casado com uma das filhas do apresentador Silvio Santos, do SBT.

Relembre a passagem de Alexandre Pato pelo Corinthians

Após ser revelado pelo Internacional, em meados dos anos 2000, Pato teve uma ascensão meteórica. Campeão mundial com o clube gaúcho em 2006, ele se transferiu para o Milan em 2007. Na Itália, teve grandes atuações - uma destas diante do Barcelona, no Camp Nou, pela Liga dos Campeões - e ganhou espaço nas convocações de Dunga e Mano Menezes para a seleção brasileira.

Em 2013, o Corinthians, atual campeão mundial e da Libertadores, enxergou Pato como um reforço para o ataque. À época, a equipe contava com Paolo Guerrero, Emerson e Romarinho para a posição. Para ter o brasileiro na equipe, o clube pagou 15 milhões de euros ao Milan (cerca de R$ 41 milhões à época). Pato chegou à equipe em janeiro e, em sua estreia no Campeonato Paulista, diante do Oeste, marcou seu primeiro gol pelo clube.

Pato foi trocado para o São Paulo após erro na cobrança de pênalti da Copa do Brasil de 2013, diante do Grêmio. Foto: Werther Santana/Estadão

Ao longo de 2013, Pato viveu altos e baixos no Brasil. Ajudou o Corinthians a ser campeão paulista no início do ano - converteu a cobrança de pênalti decisiva diante do São Paulo, no Morumbi, pela semifinal - e da Recopa Sul-Americana. Na Libertadores, foi eliminado pelo Boca Juniors, nas oitavas de final, em partida marcada por polêmicas de arbitragem de Carlos Amarilla.

No entanto, apesar dos números positivos no Corinthians - disputou 39 jogos e marcou 12 gols -, sua passagem foi encurtada no clube após as quartas de final da Copa do Brasil daquele ano. Contra o Grêmio, em Porto Alegre, o atacante cobrou o pênalti decisivo de cavadinha, facilitando a defesa de Dida. No vestiário, Tite conta que cobrou o jogador pela ação.

“Eu não posso dizer o que falei para ele. Eu fiquei muito puto aquela vez, foi uma das poucas vezes em que isso me aconteceu. O atleta pode errar de diferentes formas, mas mantendo a consciência, tudo o que disse a ele eu diria agora e disse no sentido de ele refletir para ser um melhor profissional”, afirmou ao podcast Podpah, em 2022. Além disso, no livro “Tite”, o técnico revelou que chamou o atacante de egoísta ainda no vestiário, que ele teria de “amadurecer e virar homem”.

Sem clima para seguir no Corinthians, Pato foi trocado, no início de 2014, com o São Paulo, em negociação que envolveu a ida de Jadson ao alvinegro. No tricolor paulista, o atacante viveu sua melhor fase no Brasil, titular na temporada de 2014 e 2015. Ele ainda retornou ao Corinthians por um breve período, antes de ser novamente negociado, desta vez para o Chelsea.

Nas redes, torcedores corintianos parecem não perdoar o jogador pelo pênalti a que se referiu o então técnico Tite. Sem contrato, ele poderia ser uma opção caso o treinador Fernando Lázaro e os principais jogadores do time o recebessem de braços abertos. Convencer a torcida seria um pouco mais complicado pelas manifestações desta quinta nas redes.