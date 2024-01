Patrocinense x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O torcedor do Atlético-MG vai matar a saudade do time nesta quarta-feira, durante duelo com a Patrocinense, marcado para as 21h30 desta quarta-feira, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, mas não verá nenhuma grande novidade em campo. Único reforço anunciado pelo clube atleticano até agora, o meia Gustavo Scarpa não está disponível para ir a campo na partida válida pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

Scarpa ainda está aprimorando a parte física e deve ser liberado para jogar apenas na segunda rodada, domingo, quando a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari enfrenta o Democrata na Arena MRV. Protagonistas da temporada passada, como os atacantes Hulk e Paulinho e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, estão disponíveis e devem começar jogando, dentro de um escalação que não deve fugir muito.

Patrocinense e Atlético medem forças nesta quarta-feira pelo Campeonato Mineiro. Foto: Arte/ Estadão

PATROCINENSE X ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO MINEIRO

DATA: 24/01 (quarta-feira).

24/01 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

21h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio (MG)

ONDE ASSISTIR PATROCNENSE X ATLÉTICO-MG AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE PATROCINENSE X ATLÉTICO-MG

PATROCINENSE: Cairo; Nando, Guilherme, Léo Alves e Ailton; Gabriel Galhardo, Marinho e Caiuby; Marcílio, Everson e Caíque. Técnico: Rogério Henrique.

Cairo; Nando, Guilherme, Léo Alves e Ailton; Gabriel Galhardo, Marinho e Caiuby; Marcílio, Everson e Caíque. Técnico: Rogério Henrique. ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Lemos e gUILHERME Arana; Otávio, Edenilson e Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PATROCINENSE X ATLÉTICO-MG