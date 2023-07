Artilheiro do time de Ryan Reynolds tem pulmão perfurado durante partida e assusta torcedores

O atacante Paul Mullin, uma das estrelas do Wrexham, time inglês que tem como um dos donos o ator Ryan Reynolds, foi hospitalizado com um pulmão perfurado na noite de terça-feira após se machucar durante amistoso com o Manchester United. A lesão aconteceu quando o artilheiro de 28 anos se chocou com o goleiro Nathan Bishop, aos 11 minutos do primeiro tempo. Ele tentava uma jogada de cabeça.

Mullin ficou caído por cerca de sete minutos, reclamando de muitas dores. Ele deixou os torcedores assustados. Uma maca e um carrinho foram enviados ao gramado e Mullin foi cercado por uma equipe médica. O jogador se levantou com dificuldades e saiu caminhando lentamente enquanto usava uma máscara de oxigênio.

O técnico Phil Parkinson disse que o atacante teve um “pequeno furo” no pulmão. O artilheiro usou sua conta oficial no Instagram para tranquilizar os torcedores após o incidente, ainda hospitalizado. “Obrigado pelas mensagens, tudo bem por aqui”, escreveu o atleta.

Paul Mullin, atacante do Wrexham, manda mensagem aos torcedores do hospital após ter pulmão perfurado. Foto: Reprodução/Instagram/@paulmullin12

Famoso nos cinemas pelo papel do herói Deadpool, Ryan Reynolds fez uma publicação no Twitter também para enviar uma mensagem de apoio ao jogador. “Paul Mullin coloca sua última gota de sangue em tudo o que faz. Toda a comunidade de Wrexham estava torcendo por uma recuperação rápida”, escreveu. O goleiro Bishop não se machucou e foi vaiado todas as vezes que tocou na bola após a colisão.

O Wrexham venceu por 3 a 1 diante de uma público recorde de 34.248 pessoas no Estádio Snapdragon State de San Diego, na terceira de quatro partidas em uma turnê pelos Estados Unidos. A temporada regular começa em 5 de agosto para o clube galês, que recentemente foi promovido à quarta divisão do futebol inglês.

Os torcedores do Wrexham costumam homenagear Mullin com uma música chamada “Super Paul Mullin” e em “Welcome to Wrexham” que o atacante é o jogador favorito de Reynolds e do co-proprietário McElhenney. A partida estava empatada sem gols quando o jogador se machucou. Wrexham marcou duas vezes em um intervalo de sete minutos. “A maneira como os rapazes responderam depois disso, eu achei honestamente excelente”, disse o técnico Parkinson. Wrexham, o clube mais antigo do País de Gales, termina sua turnê nos Estados Unidos no sábado contra o Philadelphia Union II.