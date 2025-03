Paulinho, do Palmeiras, rejeita convite da Mangueira para desfilar no carnaval do Rio

Paulinho, atacante do Palmeiras, foi convidado pela Estação Primeira de Mangueira para desfilar no carnaval do Rio. Em recuperação de lesão desde dezembro do ano passado, quando passou por cirurgia, o jogador alegou “questões profissionais” para recusar o convite da escola de samba, que desfila na Sapucaí neste domingo, 2.

No entanto, de folga, ele assistirá ao desfile na Sapucaí e disse que torcerá pela Mangueira, que exaltará a cultura preta e afro-brasileira neste ano, com o enredo “À Flor da Terra, no Rio da Negritude entre Dores e Paixões”. Paulinho foi convidado para desfilar no carro alegórico “negros que venceram na vida”.

Paulinho, do Palmeiras, rejeitou convite da Mangueira para desfilar Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Gostaria de agradecer imensamente à escola de samba Mangueira pelo convite especial para desfilar este ano, por exaltar a ascensão do povo preto, com enredo sobre a nossa herança bantu. Paulinho, atacante do Palmeiras

Paulinho e sua família têm forte ligação com o candomblé e a umbanda, tanto que ele geralmente comemora seus gols “atirando” uma flecha em homenagem a Oxóssi, orixá caçador do candomblé.

Pela identificação com a religião de matriz africana, Paulinho já tinha sido convidado em 2022 a desfilar pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, que, na época, apresentou o enredo “Batuque ao Caçador”, sobre Oxóssi.

O atacante fez um desabafo e disse ter sido alvo de ataques e de intolerância religiosa por ser praticante de uma religião de matriz africana.

Já não se trata apenas de intolerância, mas de racismo religioso, evidenciado pela demonização constante das religiões de matriz africana. Nossa fé e nossas tradições merecem respeito, assim como qualquer outra expressão religiosa. Seguimos firmes na luta pela valorização e preservação da nossa ancestralidade Paulinho, atacante do Palmeiras

Sem Paulinho, que levará mais uns dias para voltar a jogar, o Palmeiras tem compromisso neste sábado. Encara fora de casa o São Bernardo em duelo que definirá o primeiro semifinalista do Paulistão. A bola rola às 20h30 no Estádio 1º de Maio.