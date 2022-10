Paulinho treina com bola no Corinthians pela primeira vez em cinco meses

O volante Paulinho marcou presença na última atividade do Corinthians, nesta terça-feira, antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil com o Flamengo. Esta foi a primeira vez em cinco meses que o jogador de 34 anos trabalhou com bola depois de sofrer grave lesão no joelho esquerdo.

Apesar do retorno, Paulinho participou brevemente das atividades e não está relacionado para o duelo de ida da decisão. Ele ainda está em processo de recuperação de uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho.

Leia também Em Itaquera, a maior chance do Corinthians contra o Flamengo na final da Copa do Brasil

Paulinho participou de atividade com os companheiros de Corinthians nesta terça-feira

Paulinho se machucou no dia 1º de maio, na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O tempo médio de recuperação para lesões deste tipo é de seis meses. Desta forma, o retorno do atleta aos gramados deve ocorrer somente em 2023.

Campeão da Libertadores em 2012, Paulinho retornou ao Corinthians com a expectativa de se tornar titular e recuperar o bom futebol. O início do trabalho, no entanto, não encantou o torcedor e foi bastante criticado. Sem o mesmo potencial físico, o volante teve dificuldades para se encontrar no time, tanto sob o comando técnico de Sylvinho, como de Vítor Pereira.

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, para encarar o Flamengo pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. A partida de volta acontece na próxima semana, no dia 19, no mesmo horário, no Maracanã.