Paulistão: Palmeiras, São Paulo e Santos buscam reduzir vantagem do Corinthians, o maior campeão

Desde a sua primeira edição, em 1902, o Campeonato Paulista já consagrou dezenas de campeões. O maior deles é o Corinthians, com 30 títulos, o último conquistado em 2019. O segundo time que mais vezes levantou a taça do Estadual mais importante do País é o Palmeiras. O clube alviverde ostenta 24 troféus e é o atual campeão.

Nas edições mais recentes, o Palmeiras também ganhou o torneio em 2020 e foi vice em 2021. Antes disso, o domínio vinha sendo do Corinthians, campeão três vezes em sequência, entre 2017 e 2019. Em 2020, o time alvinegro teve a chance de ser tetra, mas perdeu nos pênaltis a decisão para o arquirrival Palmeiras.

Santos e São Paulo dividem o posto de terceiro maior campeão do Campeonato Paulista, com 22 taças cada. O time tricolor foi vice no ano passado ai cair na decisão para o Palmeiras e ganhou a edição de 2021, derrubando um jejum de 15 anos sem conquistar a competição. A equipe da Baixada não ergue o troféu desde 2016.

Quem serão os finalistas do Campeonato Paulista 2022? Foto: Anderson Rodrigues/Paulistão

O quinto maior ganhador é o Paulistano, centenário clube da capital que foi referência no início do futebol brasileiro. Foram 11 títulos estaduais conquistados entre 1905 e 1929. Atualmente, porém, não disputa campeonatos de futebol profissional. O clube fica localizado no Jardim América, bairro nobre de São Paulo, e conta com milhares de sócios.

O Paulistano, aliás, foi o único até hoje a conquistar o torneio quatro vezes consecutivas, entre 1916 e 1919. O feito inédito até hoje poderia ser maior, mas o penta em 1920 escapou. O responsável por acabar com a sequência do Paulistano foi o Palestra Itália, hoje Palmeiras, que venceu o na época chamado “jogo-desempate” por 2 a 1 e ficou com o título.

De volta à elite do futebol paulista após sete anos, a Portuguesa tem três títulos, conquistados em 1935, 1936 e 1973, mesmo número de conquistas da Associação Atlética das Palmeiras, que se uniu ao Paulistano e deu origem ao São Paulo em 1930. O último time do interior a ficar com a taça do Estadual foi o Ituano, em 2014.

Veja a lista completa de todos os campeões do Paulistão: