O time tricolor, conhecido como a pedra no sapato do técnico palmeirense Abel Ferreira, mantém parelho o retrospecto contra o português: são sete vitórias para cada lado e oito empates. A nova igualdade no placar foi pior para os anfitriões, que vão chegar à última rodada como líderes do Grupo D, mas com os mesmos 19 pontos que o vice-líder Novorizontino e apenas um a mais que o terceiro colocado São Bernardo. Por isso, a vaga no mata-mata ainda não está garantida. O jogo decisivo é contra o Ituano, no próximo domingo, em Itu. O Palmeiras, líder do Grupo B com 25 pontos, já está classificado.

O Choque-Rei deste domingo começou com quatro jogadores de seleção brasileira em campo. Dois dias antes do clássico, na sexta, Dorival Júnior chamou os são-paulinos Rafael e Pablo Maia, além dos palmeirenses Murilo e Endrick, para defender o Brasil na Data Fifa deste mês. Os futuros companheiros de seleção se viram em um jogo de pouca técnica, muito nervosismo e certa brutalidade durante o início do duelo no Morumbi. Em menos de dez minutos, foram cometidas oito faltas.