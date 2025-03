Paulistão terá final 2 dias após jogo do Brasil, e times de SP podem ter desfalques; veja quais

O técnico Dorival Júnior anunciou uma pré-convocação da seleção brasileira, nesta sexta-feira, repleta de jogadores das equipes de São Paulo. E a depender da lista final do treinador, alguns times podem acabar desfalcados de seus destaques em uma eventual decisão do Campeonato Paulista.

Oito jogadores de clubes de São Paulo estão presentes na chamada de 52 atletas feitas por Dorival Júnior. O São Paulo conta com três nomes (Alisson, Oscar e Lucas), Palmeiras (Weverton e Estevão) e Corinthians (Hugo Souza e Yuri Alberto) com dois atletas cada e o Santos com um (Neymar).

SAO PAULO ESPORTES YURI ALBERTO 08/12/2024 - Grêmio x Corinthians - Brasileirão 2024 Imagens da partida entre Grêmio e Corinthians, neste domingo (08), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 - NA FOTO YURI ALBERTO DO CORINTHIANS Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A seleção entra em campo nos dias 20 e 25 de março, respectivamente contra Colômbia, em Brasília, e Argentina, em Buenos Aires. A final do Paulistão acontece em ida e volta, nos dias 16 e 27 de março. Para a segunda partida, portanto, os atletas convocados podem não chegar em condições de jogo.