Paulo Bento coloca Brasil como o rival mais forte na Copa do Mundo

Adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, a Coreia do Sul jogou toda a responsabilidade de classificação à fase seguinte para o time do técnico Tite. Em entrevista coletiva neste domingo, o técnico Paulo Bento colocou a seleção brasileira como a principal força do torneio. “O Brasil é o mais forte candidato a ser campeão do mundo”, afirmou o treinador português.



Paulo Bento reclamou também da fórmula de disputa do mundial ao colocar o curto intervalo das partidas como mais um complicador para conseguir escalar a sua equipe no torneio. “Tempo para treinar, nós não temos. Demos folga aos jogadores e treinamos pela manhã. É o que podemos fazer. O Brasil pode trocar o time que jogou na rodada anterior. Minha realidade é outra, não temos esta condição.”

Além da diferença técnica e do calendário ajustado, Paulo Bento lamentou ainda o retorno de Neymar à seleção brasileira. Mas se o lado treinador fica preocupado em anular o craque do Paris Saint-Germain, a faceta de amante do futebol também teve voz na entrevista do técnico da Coreia do Sul.

Técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento respondeu a perguntas da imprensa em coletiva antes de confronto contra o Brasil na Copa do Mundo do Catar Foto: AP/Lee Jin-man





“Seria hipócrita se dissesse que seria melhor enfrentar o Brasil com Neymar. Mas para ser justo e verdadeiro, prefiro sempre que os melhores jogadores estejam em campo. E se não estão, que nunca seja por motivo de lesão. Minha obrigação é fazer o melhor em campo para armar uma estratégia para competir com uma grande equipe.

O encontro recente entre as duas seleções, que terminou com goleada do Brasil por 5 a 1, foi assunto na coletiva. Paulo Bento, no entanto, garante que a partida válida pelas oitavas terá um outro nível de competitividade.



“Não se pode comparar um jogo amistoso com uma partida oficial de Copa do Mundo. Em junho tínhamos um conjunto de limitações. Agora vamos tentar competir da melhor maneira possível. É outro jogo”, afirmou.



Sobre a sua seleção, Paulo Bento acredita que, em uma fase eliminatória de apenas uma partida, as chances de classificação são um pouco maiores. “Pontos fracos e pontos fortes, todas as equipes têm e o Brasil terá os seus. Vamos tentar aproveitar as oportunidades e competir. Temos que manter a imagem de que queremos lutar até o final pela vitória.”

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira, às 16 horas (de Brasília). A seleção brasileira se credenciou às oitavas como líder do Grupo G com duas vitórias e uma derrota. Já a seleção sul-coreana passou como segunda colocada do Grupo H. O jogo vai ser disputado no Stadium 974.