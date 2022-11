Paulo Bento confia na classificação da Coreia e dá recado: ‘Não sinto pressão’

Publicidade

Paulo Bento está confiante na classificação da Coreia do Sul após iniciar a Copa do Mundo com um empate sem gols com o Uruguai. Na véspera do duelo com Gana, marcado para segunda-feira, o treinador minimizou a pressão por resultados positivos e mostrou muito otimismo em colocar a equipe asiática nas oitavas de final.

“Não sinto nenhuma pressão. De jeito nenhum. Na primeira partida, tivemos nossas chances. No segundo jogo, entraremos com o objetivo de vencer. Espero que os jogadores não sintam pressão, mas a forma como lidam com isso é diferente da minha”, explicou o técnico português.

Bento garantiu que a Coreia não mudará o estilo de jogo, independentemente do seu adversário. “O mais importante é jogar como a Coreia. Temos personalidade, temos que mostrar nossas habilidades como na partida contra Uruguai, e temos que mostrar a grande equipe que somos. Todos os jogadores têm um objetivo comum. Vencer é a prioridade máxima. Isso é importante para obter os melhores resultados e conseguir a classificação”, completou.

Paulo Bento ainda fez uma breve análise do time de Gana e ressaltou a força do elenco africano. “Claro que há jogadores com muita qualidade e o Ayew é um deles. Você tem que saber parar aquele tipo de jogador de futebol, mas você também tem que responder como um time”, afirmou.

Paulo Bento, técnico da Coreia do Sul, durante entrevista coletiva antes do jogo contra Gana na Copa do Mundo do Catar

Ele ainda comemorou o apoio dos torcedores, apesar do futebol não ser prioridade na Coreia do Sul. “Agora estou participando de uma Copa do Mundo muito importante. É a competição mais importante do mundo. Futebol não é o esporte mais importante da Coreia, mas eles torcem muito. Meu papel é liderar a equipe como um todo”, finalizou.

A Coreia é a vice-líder do Grupo H, com o mesmo um ponto do Uruguai. Portugal está em primeiro, enquanto a Gana, que ainda não pontuou, ocupa a lanterna. Coreia e Gana se enfrentam na segunda-feira, às 10h (horário de Brasília), no Education City Stadium.