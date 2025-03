Paulo Henrique Ganso será submetido a procedimento no coração após novo problema

Afastado desde 18 de janeiro dos treinamentos, Ganso foi liberado no dia 27 de fevereiro pela equipe médica que o atendia para retornar às atividades, depois de passar por exames e avaliações clínicas. Conforme o protocolo do diagnóstico de miocardite, ele seguiu sendo monitorado desde então. Ganso não voltou a ser relacionado para as partidas do Fluminense e ficou restrito a ações no CT Carlos Castilhos. Ele ficou sob avaliação por 30 dias, em uma espécie de pré-temporada individual.

O diagnóstico do jogador foi feito nos exames de pré-temporada do elenco tricolor. Ele não teve sintomas e desenvolveu possivelmente a doença de forma recente, já que, em seis anos, o Fluminense nunca detectou situação semelhante. Conforme o departamento médico do clube, é possível que a condição tenha sido em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta contraiu em novembro.