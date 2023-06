Paulo Turra é apresentado no Santos, tenta fazer as pazes e pede para torcida confiar no trabalho

Contratado na sexta-feira para substituir Odair Hellmann, Paulo Turra já esteve no Centro de Treinamento Rei Pelé neste sábado para iniciar o trabalho de recuperação no Santos e aproveitou para pedir um voto de confiança do torcedor. Eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o clube tem como principal objetivo se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não vence há nove jogos e enfrenta o Flamengo neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro de portões fechados.

Após assinar o seu contrato, Turra conheceu as dependências do clube, conversou com o presidente Andres Rueda e o coordenador Paulo Roberto Falcão, e já deu a sua primeira entrevista com a camisa santista. Em um momento conturbado da temporada, com protestos da torcida e confusão no gramado, o treinador pediu que confiem no novo trabalho da comissão técnica.

“Estou com muita sede e vontade de estar aqui. Além da grande responsabilidade de representar esse escudo gigante, eu sei que o Santos tem uma boa estrutura para nos dar esse suporte. Vamos primeiramente buscar dar uma cara para a equipe e assim buscar o caminho das vitórias. Conhecemos muito bem o elenco, tanto no coletivo quanto no individual. Peço para os santistas que confiem no nosso trabalho, pois vamos com faca nos dentes para representar muito bem esse grande clube”, disse o treinador.

Paulo Turra chega ao Santos para tentar conter crise e fazer as pazes com a torcida. Foto: Raul Baretta/ Santos

Apesar do contrato assinado, Paulo Turra ainda não estará no banco de reservas neste domingo contra o Flamengo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Roberto Falcão será o responsável por comandar o elenco após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians na última quarta-feira. O clássico, que precisou ser encerrado aos 44 minutos do segundo tempo, rendeu ao clube santista uma punição de seis jogos sem torcida nos estádios.

Em meio ao clima de tensão e insegurança, Turra terá que reconquistar a confiança do time e do torcedor. O novo treinador, porém, demonstra estar pronto para reverter o cenário atual. “Estou orgulhoso demais e podem ter certeza que eu, juntamente com a minha comissão técnica e todos que já estão aqui no clube, vamos fazer um grande trabalho. Tenho convicção absoluta disso.”