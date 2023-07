Turra diz que Santos pode render mais, mas aposta em reforços para elevar nível

O técnico Paulo Turra voltou a lamentar mais um tropeço do Santos na temporada. Ele reconheceu neste sábado, após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, que o atual elenco da sua equipe pode render mais. Mas reforçou sua aposta nas contratações que o clube da Vila Belmiro deve anunciar até quarta-feira, último dia da janela de transferências.

“Mesmo com as peças que temos, podemos render mais. A prova disso foram os 15 primeiros minutos contra o Fluminense e o jogo contra o Botafogo. Em sete minutos cedemos o empate. Também tivemos muitos momentos bons contra o Goiás. Mas essa falta de regularidade durante o jogo... Não é no estalar de dedos que isso vai acontecer. Mesmo esse grupo, que estava muito abatido, deu a resposta nos jogos. Mas temos que ser mais regulares”, comentou.

Sem citar nomes, Turra disse acreditar que os futuros reforços vão contribuir para a regularidade do Santos ao longo das próximas partidas. “Chegando estes reforços, no momento certo a direção vai anunciar... Lógico que vão trazer muita qualidade e experiência para este grupo. Confio em nossa direção que até quarta esses reforços serão anunciados.”

Paulo Turra acredita que reforços vão elevar nível do Santos. Foto: Raul Baretta/Santos

Em relação ao desempenho do time neste sábado, no Maracanã, Turra lamentou que o time tenha abandonado a estratégia ao longo dos 90 minutos. “Nos primeiros 15 minutos, é bem provavelmente que nós tenhamos tido mais posse que o Fluminense. Tivemos marcação lá na frente, como treinamos. Depois fomos baixando e baixando a marcação.”

Turra lamentou o gol sofrido num lance de contra-ataque. “Mas infelizmente num contra-ataque nós tomamos um gol. Nós tentamos através da modificação, fazendo a estreia do Julio Furch na frente e não conseguimos (marcar gol). É triste. É muito triste o contexto em que estamos. Porém, temos que continuar trabalhando.”

Com mais este tropeço, o Santos corre o risco de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento, pela primeira vez neste Brasileirão. “É a realidade em que estamos. Vai depender de uma combinação de resultados. Mas é onde estamos e não temos o que fazer neste aspecto a não ser continuar a trabalhar, sempre buscando evoluir.”