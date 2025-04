Paysandu x Athletico-PR na Série B: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Finalista do Campeonato Paraense e da Copa Verde, o Paysandu está invicto há 11 jogos. O treinador Luizinho Lopes aposta suas fichas no ataque formado pelos experientes Rossi e Nicolas. A dupla marcou 22, dos 32 gols do clube na temporada.

Por outro lado, o Athletico-PR chega em crise para o duelo. Rebaixado após 13 anos, o clube foi eliminado nas semifinais do estadual perdendo em casa para o Maringá, por 3 a 0. O técnico Maurício Barbieri terá missão difícil para o duelo e não poderá contar com o lateral-direito Dudu, lesionado.