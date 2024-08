Paysandu x Santos na Série B: onde assistir, horário e escalação

Ainda na liderança do torneio, a equipe paulista viu sua vantagem diminuir nas últimas rodadas e vai para o confronto buscando ampliar sua vantagem na ponta. Para o jogo, o técnico Fábio Carille não contará com o lateral-direito JP Chermont e com o zagueiro Gil, ambos lesionados.

Do outro lado do campo, o time bicolor busca reverter sua sequência ruim e voltar a vencer no campeonato. Para a partida, o treinador Hélio dos Anjos não contará com o zagueiro Carlão, suspenso. O time, no entanto, deve contar com o retorno de Quintana.