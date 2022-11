Pedro, do Flamengo, comemora convocação para a Copa do Mundo com pedido de casamento

Publicidade

Pedro decidiu celebrar a convocação para a Copa do Mundo do Catar com uma atitude insólita. Chamado por Tite para defender a seleção brasileira em seu primeiro Mundial, o atacante do Flamengo pediu a namorada, Fernanda Nogueira, em casamento. Ela não estragou a festa e aceitou o pedido.

Leia também Conheça os 26 convocados por Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo

O jogador, portanto, foi convocado e virou noivo no mesmo dia. “Quero deixar esse dia ainda mais especial porque a Fernanda é a mulher que quero levar pro resto da minha vida”, anunciou ele, antes de ajoelhar e mostrar o anel a então namorada e agora noiva.

Emocionado, ele colocou o anel de noivado no dedo de Fernanda sob aplausos dos amigos e familiares que acompanharam a convocação de Tite ao lado do do Flamengo, na casa dele, no Rio. Ambos se abraçaram e se beijaram depois do acontecimento, que pegou Fernanda de surpresa. “Realmente não esperava. Era um dia especial para ele”, afirmou ela. O pedido de casamento foi transmitido ao vivo pela FlaTV, canal oficial do clube no YouTube.

Pedro foi convocado para a Copa graças ao gols pelo Flamengo Foto: Sergio Moraes/Reuters

Protagonista nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo, Pedro já havia conquistado os torcedores e conquistou Tite meses antes da convocação com o faro de gol apurado e a técnica. Apesar de ser grande, o atleta é hábil com os pés e capaz de dar assistências aos seus companheiros.

O centroavante de 25 anos, autor de 26 gols na temporada, terá a oportunidade de disputar sua primeira Copa do Mundo no Catar. Sob o comando de Dorival Junior, ele vive seu ápice depois de uma fase ruim no início do ano, quando o Flamengo era treinado pelo português Paulo Sousa.

Continua após a publicidade

Dorival chegou, reergueu o time e deu oportunidade para Pedro brilhar ao tirar o centroavante do banco e colocá-lo ao lado de Gabigol. A estratégia deu resultado, visto que o jovem de 25 anos formou uma parceria bem-sucedida com o colega de ataque. “Dorival chegou e conseguiu tirar o melhor de cada jogador”, disse ele.

Declarado torcedor rubro-negro, Pedro teve jornada de brilho, sobretudo, na Libertadores. Foi artilheiro, com 12 gols em 13 partidas na campanha vitoriosa do Flamengo, e eleito o craque da competição.

“Ano de amadurecimento, de crescimento pessoal como homem e jogador. É um dia pra ser comemorado”, festejou o centroavante, autor de um gol em duas partidas com a camisa da seleção brasileira. Ele deve começar o Mundial entre os reservas. “Já estou pensando na Copa. Espero que possamos trazer o hexa”.