‘Pedro é o Fred atual’, diz Tite ao explicar convocação de atacante para a seleção brasileira

Aquela máxima de que a seleção brasileira tem 200 milhões de treinadores, desta vez, parece ter encontrado correspondência na realidade. Exaltado por torcedores de todos os times, o atacante Pedro, do Flamengo, foi finalmente convocado pelo técnico Tite. O jogador, definido pelo comandante da seleção nesta sexta-feira como “o Fred atual”, enfrentará Gana e Tunísia e está muito perto de ir à Copa do Mundo do Catar.

O jogador foi um dos últimos a ser anunciado por Tite, mas na coletiva de imprensa que a comissão técnica concedeu logo após o anúncio da lista ele foi o assunto mais abordado.

“No primeiro jogo, quando eu assumi, eu ficava ouvindo (que tinha que convocar) o Jefferson, do Botafogo, no meu ouvido o tempo todo. Agora nesta última era o Pedro”, lembrou Tite, na primeira das mais de cinco perguntas feitas sobre o atacante do Flamengo.

“O Pedro já fez parte, a gente já convocou. Ele estava convocado no lugar do Richarlison, mas depois se machucou, teve aquele problema no joelho”, recordou Tite, citando uma convocação para amistosos feita logo após a Copa do Mundo da Rússia.

Sobre o goleador do Flamengo, Tite o definiu como “um nove terminal” e o comparou a outro atacante que teve passagem pela seleção brasileira na década passada e na Copa do Mundo de 2006. “Ele é o jogador da última bola, o jogador da conclusão, ele é o Fred atual. Vamos colocar dessa forma”, considerou.

Mais tarde, o treinador voltou a comparar Pedro com o ex-atacante do Fluminense, que deixou os gramados este ano. E aproveitou para fazer analogia de outros dois convocados com um ex-atacante da seleção, do Guarani e do Palmeiras. “O Pedro é mais Fred; o Matheus Cunha ou o Firmino, estão mais para Evair, um dez que jogava de nove também.”

Evoluir é um dos processos mais bonitos que podemos ter em vida. Errar e acertar; cair e levantar; dúvidas e certezas. Os dois lados estão sempre como possibilidade de escolha.



Aqui no Flamengo eu vivi todas as fases. Sem exceção. Em qualquer uma delas sempre procurei EVOLUIR + pic.twitter.com/IV6gn05qUt — P9 (@Pedro9oficial) September 9, 2022