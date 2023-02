Pedro Raul desencanta e Vasco se reabilita no Carioca ao golear o Resende

Após conhecer a primeira derrota na temporada de 2023, o Vasco se reabilitou no Campeonato Carioca nesta quinta-feira à noite, em jogo da sexta rodada. O time cruz-maltino goleou o Resende por 5 a 0, no estádio São Januário. Pedro Raul fez seus dois primeiros gols com a camisa vascaína, Gabriel Pec, Lucas Piton e Léo completaram o placar.

Com um jogo a menos que a maioria dos adversários por conta do clássico contra o Botafogo, que foi remarcado, o Vasco aparece na sexta colocação, com oito pontos. Em cinco jogos, são duas vitórias, dois empates e uma derrota, esta sofrida diante do Volta Redonda, por 2 a 1, na última segunda-feira. Já o Resende perdeu a terceira em seis partidas que disputou e está na parte debaixo da tabela, em 11º lugar, com quatro pontos.

Em casa, o Vasco fez um bom primeiro tempo e não demorou para abrir o placar. Aos 20 minutos, Gabriel Pec cruzou para Pedro Raul, de peixinho, completar para o gol, marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra desde a sua chegada do Goiás. O segundo gol saiu aos 37 minutos, quando Lucas Piton tabelou com Figueiredo e só bateu na saída do goleiro.

Pedro Raul marca duas vezes e ajuda em goleada do Vasco. Foto: Daniel Ramalho/ CRVG

Na volta para o segundo tempo, depois de quase fazer um gol olímpico nos primeiros lances, Gabriel Pec deixou a sua marca aos sete minutos. Depois de um levantamento na área, Alex Teixeira ajeitou para o meio-campista que chegou chutando de primeira para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário. A partir daí, o ritmo da partida diminuiu.

Mesmo assim, o Vasco conseguiu marcar mais dois gols nos minutos finais. Aos 37 minutos, Erick Marcus fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Pedro Raul, que só escorou para o fundo das redes. Aos 47, foi a vez de Léo. Após um escanteio, o zagueiro pegou a sobra e deixou a sua marca.

Os dois times voltam a campo em momentos distintos no Campeonato Carioca. Na próxima terça-feira (7), o Vasco encara o Nova Iguaçu, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h10. Já o Resende joga apenas no sábado (11) contra o Madureira, no estádio de Conselheiro Galvão, às 15h30.

FICHA TÉCNICA

VASCO 5 X 0 RESENDE

VASCO - Ivan; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Rodrigo (De Lucca), Jair, Alex Teixeira (Erick Marcus) e Gabriel Pec (GB); Figueiredo (Orellano) e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

RESENDE - Jefferson Luis; Medina (Bartell), Joanderson, Rayne e Caxambu; Paulo Victor (Léo Pedro), Dener e Igor Bolt (Kaique); Vinícius Balotelli (Bismark), Léo Itaperuna (Victor Brasil) e Stefano Moretti. Técnico: Sandro Sargentim.

GOLS - Pedro Raul, aos 20 e Lucas Piton, aos 37 minutos do primeiro tempo; Gabriel Pec, aos sete, Pedro Raul, aos 37, e Léo, aos 47, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

CARTÃO AMARELO - Rodrigo (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Jefferson Luis (Resende).

RENDA - R$ 666.116,00.

PÚBLICO - 16.795 pagantes (17.252 total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).