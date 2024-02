O Corinthians apresentou neste sábado o atacante Pedro Raul, ex-Vasco, que chega para tentar combater a escassez de gols do clube neste início de Campeonato Paulista. Em seu primeiro contato com a imprensa, o jogador falou sobre seu concorrente no ataque, Yuri Alberto, que vem sendo muito criticado pelo momento ruim do clube. O camisa 9 ainda não fez gol na atual temporada.

“É um excelente jogador, acho que apesar da idade, é um dos melhores do Brasil. Esse negócio de fase passa. Vejo o grupo ajudando muito ele, eu chego para ajudar ele também, sou atacante e sei como é que é. Cabe a nós dar força e confiança para que ele volte a ser quem é. A fase que você está não representa quem você é. Falei com ele e estou aqui para ajudar. Logo, logo tenho certeza que ele voltará a ser o Yuri que é. Chego para somar, ajudar no que for preciso. Temos características que podem se ajudar, mas isso foge um pouco, é parte técnica. Estou feliz de estar dividindo a responsabilidade com ele”, disse.

Pedro Raul é apresentado no Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

PUBLICIDADE Pedro Raul também revelou ter ficado noites sem dormir após receber o contato do clube paulista e considerou a oportunidade como “irrecusável”. “O Corinthians é irrecusável. Eu estava em uma situação difícil lá (no Toluca, do México), tivemos uma mudança de treinador. Quando chega o Corinthians a gente muda, não consegue pensar em outra coisa. Fiquei noites sem dormir esperando a negociação se concretizar. Falei na ligação que sim, era a minha vontade, faria de tudo para vir, e estou feliz e grato pela oportunidade. A expectativa é a melhor possível, estou muito feliz, encarando como uma oportunidade na minha vida. Desde que soube do interesse não pensei muito. Estou chegando no melhor lugar que tem, estou muito feliz. Estou pronto, a documentação deu tudo certo e agora é com o Mano”, disse o atacante, que já se colocou à disposição para o duelo com o Novorizontino, neste domingo, às 11h, na Neo Química Arena.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

“O Corinthians tem feito uma reformulação. A gente espera que seja o mais rápido possível, as oscilações acontecem no futebol, mas temos um excelente treinador e um excelente grupo. Tem que ser uma motivação diária para nós, representar essa camisa e fazer aquilo que de melhor podemos fazer. A gente evolui todo dia, cada vez que a gente tem momentos difíceis, a gente aprende muito. Chego no meu ápice mental e psicológico para representar o Corinthians, representar a Fiel dentro de campo. Vou dar o meu melhor todo dia para estar à altura do Corinthians. Estou à disposição”, afirmou.

Por fim, Pedro Raul explicou o momento irregular que viveu no ano passado, quando defendeu as cores do Toluca, do México. “Não tenho fórmula. O que eu tenho é um argumento de uma pessoa que viveu os dois lados da moeda. Fiz 13 gols no ano, ninguém quer isso, mas aconteceu e foi assim. Tive um ano difícil depois de um ano muito bom. Chego preparado para estar à altura do Corinthians. Vou trabalhar para aumentar os números, fazer gols e ajudar a equipe para conquistar títulos”, completou.





Pedro Raul chega com o Corinthians na quarta posição do Grupo C, com uma vitória e três derrotas no Paulistão até aqui. O clube alvinegro está atrás de Mirassol (6), Inter de Limeira (4) e Red Bull Bragantino (4).