Pelé ajudou Brasil a ser vanguardista na proteção aos jogadores de futebol

O legado de Pelé no futebol, esporte o qual lhe pertence a coroa de Rei, não se limita apenas aos gramados. Morto na última quinta-feira, 29, em decorrência de um câncer de cólon, o jogador deu nome a uma lei que mudou os rumos do futebol brasileiro, a Lei Pelé.

Inspirada em um caso “revolucionário” que aconteceu na Europa em 1995, o Caso Bosman, que foi uma sentença ditada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em uma ação movida pelo atleta belga Jean-Marc Bosman que declarou que os regulamentos das federações de futebol não poderiam limitar a livre movimentação de atletas quando o prazo do contrato de trabalho tivesse terminado. Isso significou a extinção do chamado “passe”, que era o vínculo desportivo eterno que ligava clubes e jogadores, independente do prazo do contrato de trabalho.

Na esteira deste acontecimento, a Lei Pelé, de 1998, quando o Rei do Futebol era Ministro dos Esportes do governo de FHC, entrou em vigor, foi vanguardista e corajosa ao terminar com o “passe” nas relações entre atletas e clubes brasileiros, tendo sido o primeiro país da América do Sul a tomar esse rumo e, inclusive, realizado esta modificação antes mesmo da Fifa, que só veio a reconhecer internacionalmente a extinção do passe a partir de 2001.

Em 1997, ao lado do então presidente Fernando Henrique Cardoso, Pelé, que era Ministro do Esporte, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II Cavaleiro da Coroa Britânica

De acordo com a análise de Eduardo Carlezzo, advogado especialista em direito desportivo, sócio do Carlezzo Advogados, a lei foi, sim, vanguardista e apesar de não ser “perfeita” é o “melhor” que o futebol brasileiro poderia ter.

“A Lei Pelé teve origem em um momento em que a organização dos clubes de futebol no Brasil era precária, permeada por gestões amadoras e inadimplência generalizada. Assim, atrasos no pagamento de salários de atletas por 6, 7 ou 8 meses eram corriqueiros, sem que tivessem qualquer proteção legal”, afirmou.

“Pelé deu aos atletas o direito de se desvincularem dos clubes com 3 meses de salários em atraso, trazendo maior responsabilidade financeira. Por sinal, apenas em 2019 a FIFA incluiu em seus regulamentos dispositivo semelhante. É claro que a lei não foi perfeita, até porque nenhuma lei assim será, porém no contexto em que vivíamos foi o melhor que poderíamos ter”, acrescentou Carlezzo.