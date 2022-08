Pelé autografa cadeiras do Pacaembu, que serão leiloadas com lance inicial de R$ 4 mil

O último leilão beneficente com as antigas cadeiras do Pacaembu terá modelos autografados pelo Rei do Futebol. Pelé assinou as peças que estão expostas na Tok&Stok. Pepe, Marcos, Raí, Casagrande, Formiga, Zetti, Caio e Elano também deixaram seus autógrafos nos itens.

As peças, tratadas pela Tok&Stok como “cadeiras originais, peça de colecionador e design memorável”, estão expostas na loja da marca, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Os lances ficarão disponíveis no dia 5 de setembro, segunda-feira da próxima semana, às 16h30, e começam em R$ 4 mil.

Os modelos expostos são laranja e amarelo, cores que na época distinguiam o valor dos ingressos a ser cobrado nesses setores. O laranja tinha cadeiras cobertas e descobertas. Muitas delas foram trocadas ao longo dos anos por destruição dos próprios torcedores.

Cadeiras do Pacaembu serão leiloadas com autógrafo de Pelé Foto: Ubiratan Brasil/Estadão

Uma live do leiloeiro Roberto de Magalhães Gouvêa encerrará a campanha. A marca assegura que 100% do lucro obtido será doado para as Fundações Pelé e Gol de Letra, organizações sem fins lucrativos, que contribuem com a educação de crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis.

No site e aplicativo da Tok&Stok ainda está disponível o último lote das cadeiras não autografadas. São pouco menos de 100 peças numeradas em dois modelos, com preços que variam entre R$1.499 a R$1.799.

Continua após a publicidade

Segundo a empresa, a campanha tem o objetivo “dar um novo propósito e reutilizar as peças e materiais que seriam descartados com as obras no estádio do Pacaembu, mantendo ou até mesmo elevando a qualidade do produto original”. Por esta razão, as cadeiras são exclusivas e únicas.

Entre críticas e elogios, a venda das cadeira do estádio conseguiu alcançar o objetivo e não viu rejeição entre os compradores. A loja de móveis não informou quantas unidades foram vendidas na pré-venda nem no comércio físico.

A Allegra Pacaembu assumiu o complexo do Pacaembu em 2020. A concessionária pagou R$ 111 milhões pelo direito de gerir o local por 35 anos. Além do pagamento das outorgas fixa e variável, a concessionária está investindo cerca de R$ 400 milhões na recuperação e modernização do complexo e na construção de novo edifício, no lugar do antigo tobogã, já demolido, e planeja arrecadar R$ 100 milhões anualmente com o novo centro de esportes, entretenimento e cultura a partir do terceiro ano de uso.

O novo Pacaembu ganhará espaço permanente para eventos, além de um novo edifício com um hotel de luxo. A previsão é de que seja o estádio seja reaberto em novembro de 2023.

Embora reconheça que o perfil do público que passará a frequentar o espaço mudará, o CEO da concessionária, Eduardo Barella, entende que o novo Pacaembu não será elitizado, mas democratizado, com a nova lógica de utilização da estrutura, não mais restrita aos jogos de futebol e aberta a receber eventos culturais, como shows e mostras de arte.