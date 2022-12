Internado desde a última terça-feira, Pelé afirmou nas redes sociais que assistirá ao jogo Brasil x Coreia do Sul no hospital. O Rei do Futebol publicou uma foto de 1958 nas redes sociais nesta segunda-feira, 5, na qual relembra sua juventude e o ano que ajudou a seleção brasileira a vencer a Copa do Mundo.

“Em 1958, na Suécia, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que muitos da Seleção fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Eu quero inspirar vocês, meus amigos”, escreveu Pelé, em seu perfil oficial. “Assistirei ao jogo daqui do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Boa sorte ao nosso Brasil!”

Pelé recebe cuidados desde a semana passada no Hospital Israelita Albert Einstein. Em entrevista concedida por suas filhas ao Fantástico, da Rede Globo, foi revelado que o craque teve que tratar de uma infecção respiratória decorrente de um quadro de covid-19 algumas semanas antes da internação.

“Umas três semanas atrás, ele teve covid-19. Ele está com todas as vacinas em dia, mas por causa do medicamento do câncer, da quimioterapia, ele está fragilizado e pegou uma infecção no pulmão. E é por isso que ele foi para o hospital”, explicou Flávia Nascimento.

Em 2021, Pelé foi diagnosticado com um câncer no cólon (região do intestino) e passou por uma cirurgia em seguida, em setembro. Desde então, faz tratamento quimioterápico. De acordo com boletins médicos mais recentes do hospital, Pelé está em um quarto comum e seu quadro é estável.

“Ele não está dizendo adeus no hospital”, disse Kely Nascimento, que já havia publicado mensagens nas redes sociais tranquilizando os fãs do futebol na quarta-feira passada. As filhas de Pelé também negaram as informações de que ele não tem respondido à quimioterapia e que estaria sob cuidados paliativos.