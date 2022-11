Pelé aprova convocação e dá ‘voto de confiança’ para seleção de Tite na Copa

Publicidade

Pelé ficou satisfeito com a lista de 26 convocados anunciada pelo técnico Tite nesta segunda-feira. Pelas redes sociais, o Rei do Futebol deu um “voto de confiança” ao grupo que tentará buscar o hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 deste mês.

“Hoje conhecemos os 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo. É muita responsabilidade que recai nos ombros desses jovens atletas, por isso venho aqui dar meu voto de confiança a esta equipe e desejar toda a sorte do mundo para nossa Seleção”, declarou o tricampeão mundial.

Com longa experiência em Copas do Mundo, Pelé também desejou sorte ao grupo e ao treinador da seleção. “Sei que vocês deixarão o Brasil orgulhoso. Boa sorte, Tite!”, afirmou, poucos minutos depois do anúncio da lista.

Pelé defende "voto de confiança" à convocação de Tite para a Copa do Mundo. Foto: Acervo Pessoal

A relação não contou com maiores surpresas, mas rendeu críticas ao treinador quanto à convocação do veterano Daniel Alves nas redes sociais. O lateral de 39 anos está há quase dois meses sem jogar porque o seu time, o Pumas, foi eliminado de forma precoce no Campeonato Mexicano.

Também houve comentários negativos por conta das ausências de Roberto Firmino e Gabriel Barbosa, o Gabigol, na lista final de 26 atletas.

A seleção vai estrear no dia 24, quatro dias após a abertura da Copa. O primeiro adversário será a Sérvia, em Lusail. O segundo confronto está marcado para o dia 28, contra a Suíça. E o Brasil encerrará sua participação na fase de grupos diante de Camarões, em 2 de dezembro, novamente em Lusail.