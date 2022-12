‘Pelé Eterno’: jornais brasileiros destacam morte do Rei em suas capas

A morte de Pelé, aos 82 anos, confirmada na última quinta-feira, 29, em decorrência de um câncer de cólon, colocou o Brasil e o mundo em estado de luto, lamentando a perda do Rei do Futebol. Jornais do Brasil e do mundo estamparam em suas capas suas últimas homenagens ao ídolo.

O Estadão desta sexta-feira, 30, trouxe em sua capa a silhueta do Rei do Futebol com a icônica camisa 10 do Santos em branco com o título “Pelé morreu, se é que Pelé morre”.

Leia também Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos

Esta é a #CapaDoDia do Estadão desta sexta-feira, 30 de dezembro. Leia mais em https://t.co/eot9WAJruZ pic.twitter.com/chS1hYLmoX — Estadão 🗞️ (@Estadao) December 30, 2022

Em todo o Brasil, jornais dedicaram suas capas ao Rei do Futebol, resgatando momentos icônicos da carreira do tricampeão mundial da seleção brasileira e imagens que permeiam o imaginário coletivo quando o nome de Pelé é citado. No Rio de Janeiro, o jornal “O Globo”prestou sua homenagem com uma imagem de um jovem Pelé sorridente olhando para uma bola de futebol que estava acima de sua cabeça com o título “Pelé Eterno”.

O Globo escolheu o jovem Pelé para sua capa um dia após a morte do Rei.

O “Meia Hora”, por sua vez, optou por uma imagem de Pelé com a camisa 10 do Santos, de costas, com uma bola de futebol embaixo do braço olhando para o lado. No topo, aparece a data de nascimento do Rei e o local da data da morte deu lugar a uma cruz com a palavra “infinito”.

O "Meia Hora", do Rio de Janeiro, optou por não colocar a data da morte de Pelé.

Em Minas Gerais, o “O Estado de Minas” colocou Pelé com a camisa da seleção brasileira e o braço levantado em comemoração com a inscrição de “Pelé Eterno” em destaque.

"O Estado de Minas" escolheu uma foto de Pelé na seleção brasileira em sua capa.

“O Tempo”, por sua vez, optou por uma foto de um jovem e reflexivo Pelé com a frase “Do sonho para a eternidade” em sua capa, além da data de nascimento e de morte do Rei do Futebol.

O jornal mineiro "O Tempo" optou por uma imagem de um jovem Pelé em sua capa.

No Nordeste, o jornal “Diário de Pernambuco” também optou por Pelé comemorando com a camisa da seleção brasileira com a inscrição “O maior de todos”.

O Diário de Pernambuco creditou Pelé como "O maior de todos".

Continua após a publicidade