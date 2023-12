Jornalista chileno revela foto de Pelé na Copa do Mundo de 1962 que ficou perdida por 50 anos; veja

Em uma descoberta emocionante que ilumina um capítulo curioso da história de Pelé, um jornalista chileno revelou uma série de fotos raras da Copa do Mundo de 1962. As imagens oferecem uma visão única do lendário jogador brasileiro durante um dos momentos mais marcantes de sua carreira em que não pôde estar em campo por conta de uma lesão.

A foto retrata o local exato onde Pelé assistiu a decisão do Mundial do Chile entre Brasil e Checoslováquia, no estádio Nacional do Chile. Cerca de 70 mil pessoas estiveram presentes no evento. Uma delas, mais do que especial, esteve na multidão das arquibancadas. O Rei se machucou no segundo jogo do Brasil e não pôde estar em campo. Mas, de longe, viu Garrincha brilhar e trazer a segunda Copa para o País.

Ainda mais curioso que o próprio registro é o local onde ele foi encontrado. Cerca de mil retratos raros da Copa do Mundo de 1962 foram achados em um teto de uma casa no Chile. As fotos ficaram perdidas por mais de 50 anos. Hoje, elas fazem parte de um projeto do jornalista Ruben Martinez chamado ‘1100 fotos’, que vai contar a história desta descoberta. O programa Esporte Espetacular, da TV Globo, vai exibir mais detalhes dessa história, neste domingo, às 10h45.

Jornalista chileno divulga foto rara de Pelé na Copa do Mundo de 1962. Foto: Divulgação/Globo

Como homenagem ao Rei do Futebol, cuja morte completa um ano nesta sexta-feira, o estádio Nacional do Chile instalou uma réplica do assento no exato local onde Pelé assistiu à final. Na fotografia, é possível ver o eterno camisa 10 de pé, celebrando a conquista da seleção brasileira no meio de milhares de torcedores.

Pelé de fora

Em razão do título de 1958, o Brasil foi para a Copa de 1962 como um dos grandes favoritos. No primeiro jogo, a seleção brasileira derrotou o México por 2 a 0, com gols de Pelé e Zagallo.

Continua após a publicidade

O Brasil teve a ausência de Pelé logo no início do Mundial. No segundo jogo da competição, o astro se contundiu em partida com a Checoslováquia (que seria sua rival na grande decisão) ainda na fase de grupos. A lesão na coxa esquerda o tirou de vez da competição. Naquela época, não eram permitidas substituições durante os jogos.

Apesar da ausência do Rei, a seleção brasileira ainda tinha o talento como Nilton Santos, Zagallo, Didi e outros. Mas, o grande nome da competição foi Mané Garrincha. Amarildo, que foi o responsável por substituir Pelé, superou as expectativas e terminou como vice-artilheiro da competição.

Garrincha foi o dono dos holofotes na partida contra a Inglaterra, nas quartas de final, em que o Brasil venceu por 3 a 1, com dois gols dele. Na semis, contra os anfitriões, marcou mais dois na goleada por 4 a 2. Na final, reencontrou a Checoslováquia, único rival que não tinha derrotado até então. Mas, a virada por 3 a 1 garantiu o segundo título mundial à seleção.

O Brasil terminou a Copa com campanha de cinco vitórias e um empate em seis jogos disputados, com 14 gols feitos e apenas 5 sofridos. Vavá e Garrincha, com quatro gols cada, foram os grandes líderes do time nacional.