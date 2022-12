Pelé gostaria de passar o Natal em sua casa em São Paulo com seus filhos, netos e mãe

Pelé gostaria de passar o Natal em casa, cercado pelos filhos e netos, e também pela sua mãe, dona Celeste, que no dia 20 de novembro completou 100 anos. Ela mora em Santos com uma filha, e já não está mais consciente. Pelé tem sua casa no Guarujá, com um campinho de grama para a criançada correr e brincar. Mas ficaria em São Paulo. Reunir a família aos domingos e ter a casa cheia e ‘barulhenta’ tem animado o Rei nos últimos anos. Não há certeza de que isso vai acontecer. Internado no Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) há 15 dias, com melhoras lentas em seu difícil quadro de saúde, de um câncer no cólon descoberto no ano passado e tratado agressivamente com quimioterapia desde então, o melhor jogador de todos os tempos espera ter forças e a confiança dos médicos para deixá-lo passar o dia religioso e festivo com os seus.

No último boletim divulgado pelo HIAE, na segunda-feira, dia 12, a notícia era de que Pelé seguia sua rotina de medicamentos, com pequenas conquistas e melhoras do estado clínico, em especial da infecção respiratória que o acomete depois de uma série de exames, mas que não havia previsão de alta. O fato de não precisar ganhar uma UTI ou uma semi-UTI, como em internações passadas, dá a ele algum conforto de que possa sair. Nenhum decisão foi tomada nesse sentido.

Jogadores do Brasil seguram faixa com a foto de Pelé após jogo contra a Coreia do Sul na Copa do Catar Foto: Andre Penner / AP

Pelé sabe a gravidade de sua doença e que as condições de cura são mínimas. Sua filha, Kely Nascimento, que mora nos Estados Unidos, já está no Brasil para passar o fim de ano em família. Recentemente, um dos membros da família Arantes do Nascimento postou uma foto de todos os irmãos juntos.

As informações sobre o estado Pelé têm sido dadas por meio dos boletins diários, ou quase diários do hospital. Não há visitas a não ser de familiares. Jornalistas acompanham a internação de Pelé na porta do hospital em São Paulo. Nesta segunda-feira também, Kely publicou em sua conta no Instagram a visita que fez ao pai. Pegou em sua mão. Ela também tem dado algumas poucas notícias nas redes sociais. No último dia 5, ela e a irmã Flávia participaram do programa Fantástico, da Rede Globo, afirmando que a infecção respiratória do pai era decorrente de uma contaminação de covid-19 adquirida por Pelé semanas antes.

A condição de Pelé requer atenção e cuidados. Ele tem melhoras, mas também queixas. Há um acompanhamento diário de sua situação, como exames clínicos, ora mais tranquilos, ora mais preocupantes.

Pelé tem 82 anos. E é aplaudido desde os 17, quando defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo da Suécia, a primeira que o Brasil ganhou das cinco que tem. Ele ainda estaria no time de outras duas conquistas, a de 1962 e 1970. Tudo o que diz respeito a Pelé interesse ao torcedor brasileiro e mundial há décadas, portanto. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) prestou uma homenagem a Pelé no Catar e sugeriu que a CBF trocasse as estrelas na camisa da seleção por corações, numa referência à cidade de Três Corações onde Pelé nasceu. Era um jeito de o Brasil nunca esquecer seu Rei.

A família direciona todos os passos não clínicos de Pelé nos últimos anos. É ela que toma as decisões. Sua mulher Márcia e as filhas participam de tudo que envolve o jogador, assim como Edinho, o mais conhecido de todos por também ter sido jogador do Santos. Sua agenda de eventos não existe mais. Nos últimos três anos, Pelé se manteve recluso em sua casa.

Durante esta Copa, no quarto do hospital, Pelé acompanhou o desempenho do Brasil até a eliminação diante da Croácia. Pelé sempre acreditou no time de Tite. Ele tem por Neymar um carinho especial. Desde que foi internado, jogadores e famosos publicam mensagens nas redes pedindo por sua melhora e orações. No jogo do Brasil contra Camarões pela última rodada da primeira da fase de grupos da Copa, uma bandeira foi erguida pela torcida com sua imagem.

O mundo se comoveu ao saber de sua nova internação em meio à Copa do Catar e da fragilidade de sua saúde. Os jogadores da seleção também levaram uma faixa para dentro do gramado após a partida diante da Coreia do Sul. Nela, havia uma foto de Pelé e seu nome. Notícias falsas, mais de uma, noticiaram sua morte. Tite comentou dele antes de voltar para casa e deixar o cargo.

A saúde de Pelé

Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon no ano passado. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e fazer avaliações. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que ele esteve no local para passar por mais exames de avaliação. Em tratamento contra um câncer, Pelé já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado. Não há cura. Dia 20, quando começou a Copa, Pelé postou nas redes sobre os 100 anos de sua mãe, Dona Celeste, com quem gostaria de passar este Natal.